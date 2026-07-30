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Sinner, ecco il kit per gli Us Open: ‘sfida’ a distanza con Alcaraz

| 30 Luglio 2026 13:01 | 0 commenti

Sinner, ecco il kit per gli Us Open: ‘sfida’ a distanza con Alcaraz

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner ha ‘spoilerato’ il kit che indosserà agli Us Open 2026, proprio come ha fatto Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo, dopo aver saltato il Masters 1000 di Montreal, nel torneo di Cincinnati, dove potrebbe tornare a incrociare proprio lo spagnolo, vincitore lo scorso anno grazie al ritiro dopo pochi game dell’attuale numero 1 del mondo. 

Come rivelato dalle foto diventate rapidamente virali sui social, Sinner dovrebbe indossare un completo bianco, in stile Wimbledon, con dettagli marroni sulle maniche e sul colletto, ovviamente griffato Nike e accompagnato da pantaloncini marroni e il classico cappellino bianco. 

Alcaraz invece, reduce dall’infortunio al polso, è fuori dallo scorso aprile, ma compare nella entry list americana e dovrebbe quindi tornare in campo, chissà se lo farà sfoggiando già il nuovo kit ‘spoilerato’ sui social, proprio come quello di Sinner. Per lo spagnolo è pronto un completo smanicato blu scuro con righe, anche in questo caso sulle paniche e sul colletto, rosse. 

 

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