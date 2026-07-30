Sostenibilità, da 12/8 il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica

(Adnkronos) – Il principio del riuso, la dichiarazione di conformità e i limiti di metalli pesanti e sostanze Pfas: dal 12 agosto 2026 entra in vigore il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr). Che cos’è e cosa prevede per le aziende? Lo abbiamo chiesto a Simona Fontana, direttore generale Conai, il consorzio nazionale imballaggi. Si tratta – spiega – “di una normativa uguale nei 27 Paesi dell’Unione, che punta a creare un mercato unico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio e pone al centro il tema della circolarità dei materiali”.

Il Ppwr prevede da un lato “obiettivi più sfidanti di riciclo”, ma dall’altro “pone soprattutto l’attenzione alle caratteristiche di progettazione degli imballaggi, con particolare attenzione al tema del riutilizzo, del riciclo e anche delle prestazioni ambientali dei pack che vengono immessi al consumo in tutta l’Unione”. Il nuovo Regolamento ha un orizzonte temporale al 2040. Nel concreto cosa prevede dal 12 agosto 2026? “Iniziano a entrare in vigore alcune primissime regolamentazioni, che riguardano in particolare la dichiarazione di conformità degli imballaggi rispetto a determinati requisiti”, spiega il direttore generale di Conai.

Le principale novità è proprio la dichiarazione di conformità, che dovrà accompagnare gli imballaggi e contenere le prime informazioni previste dal Regolamento. In particolare la verifica sul rispetto dei limiti di metalli pesanti e di Pfas per i contenitori a diretto contatto con gli alimenti. “Inoltre – aggiunge Fontana – dovranno sempre essere riportati all’interno della dichiarazione di conformità l’indicazione della riutilizzabilità per quei pack progettati per essere riutilizzati. Questa è una prima grande novità: di fatto l’imballaggio stesso viene consierato un vero e proprio prodotto. E quindi il Ppwr va a introdurre le necessarie informazioni sulle caratteristiche di questo prodotto, che devono essere trasferite tra gli operatori delle filiera in tutti i 27 Paesi dell’Unione”.