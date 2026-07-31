Roma, 31 lug. (askanews) – Al primo anno di partecipazione al circuito federale Elite di basket 3×3 (massimo livello nazionale), il team Leopardi 3×3 accede alle Finals di Riccione (1 agosto 2026) da prima nel ranking italiano. Un risultato incredibile, arrivato anche grazie al secondo posto al torneo Master Shock Da Ground di Marsala, domenica 26 luglio, ciliegina sulla torta in una stagione da incorniciare.

Da inizio giugno a oggi, la squadra del Progetto BEA Leopardi ha conquistato il primo posto di due tornei Master (Pavia e Jesolo) e del torneo Top Sand di Rimini, arrivando così a quota 17.435 punti. A questi ottimi risultati, si aggiungono due secondi posti a Tornei Master (Dat di Perugia e Marsala) e la semifinale al torneo Top di Sanremo.

A Riccione, gli Arancioni incontreranno nuovamente le migliori squadre della Penisola, per il torneo che assegnerà lo scudetto 2026.

Commenta il DS Stefano Piccionne: “Il primo posto nel ranking nazionale è un risultato incredibile, che non ci aspettavamo. Al di là di come andranno le Finals, è già un successo. Al primo anno di partecipazione al circuito Elite 3×3, abbiamo raggiunto risultati di cui andare molto orgogliosi. Questo è stato fatto coinvolgendo giocatori da diverse regioni d’Italia, non senza difficoltà, creando un gruppo solido e unito anche grazie al lavoro del dirigente Gigi Ferraris. La convocazione di Niccolò Piccionne per il raduno della Nazionale Under 21 è un altro traguardo che ci gratifica e ci fa ben sperare per la prossima stagione, dove ci piacerebbe coinvolgere sempre di più anche il Settore Giovanile nelle attività 3×3. Vogliamo continuare su questa strada”.