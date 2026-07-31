Elon Musk e la crisi migratoria di Ceuta: “E’ un’invasione, Spagna sarà distrutta”

(Adnkronos) – La crisi migratoria di Ceuta, territorio della Spagna in Africa, per Elon Musk è una nuova versione di World War Z, la guerra degli zombie al centro del film interpretato da Brad Pitt nel 2013. “La situazione è folle, sembra World War Z”, scrive su X il magnate rilanciando i video che documentano l’ingresso di migliaia di persone dal Marocco. “Sono tutti uomini in età di leva militare, significa che è un’invasione. Svegliatevi prima che sia troppo tardi”, aggiunge Musk, da sempre critico nei confronti delle politiche migratorie dell’Europa.

“L’intero bilancio della Spagna verrà distrutto dai migranti illegali. È matematica elementare: se la Spagna offre ai migranti un sostegno gratis superiore al 90% del tenore di vita della Terra, crea un meccanismo forzato affinché il 90% della Terra si trasferisca in Spagna, circa 7 miliardi di persone!”, aggiunge.