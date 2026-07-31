Europei di canottaggio, a Varese sette barche azzurre promosse in finale

VARESE (ITALPRESS) – La prima giornata degli Europei di Varese vede l’Italia qualificare sette barche in finale (due senza femminile, due senza maschile, doppio maschile, quattro senza femminile, quattro senza maschile, il singolista PR1 Giacomo Perini, il singolista leggero Luca Borgonovo) e una in semifinale (la singolista Sophie Souwer). Primo turno non superato dal quattro di coppia maschile, dal singolista Gabriel Soares, dal doppio femminile e dal quattro di coppia femminile.

Il due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato si piazza secondo dietro la Romania. Si rinnova la sfida del 2025, quando a Plovdiv le azzurre, alla loro prima uscita del quadriennio olimpico, conquistarono l’argento. Domani Laura e Alice saranno in gara in finale alle 10:49, esattamente 15 minuti prima del due senza maschile, oggi vincitore della sua batteria con una prova davvero autorevole staccando pesantemente la Lituania. Ottima prova per il doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva che al fotofinish elimina il Belgio e si classifica terzo a otto decimi dalla Repubblica Ceca.

Finale domani alle 11:34. Promosso alla finale di domani alle 12:03, con il terzo posto dietro Romania e Atlete Indipendenti Neutrali, il quattro senza femminile di Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi. Buon esordio per il quattro senza maschile (Davide Comini, Gennaro Di Mauro, Davide Verità e Alessandro Gardino): sesto tempo complessivo, terzo in batteria dietro Romania e Germania, con qualificazione alla finale di domani alle 12:18.

In finale con il miglior tempo nel singolo PR1 Giacomo Perini dopo aver rifilato quasi dieci secondi al due volte oro paralimpico Poliansky. Appuntamento domenica alle 11:05. Nella stessa giornata, sarà all’opera anche il singolista leggero Luca Borgonovo, oggi secondo. La singolista Sophie Souwer, dopo il quarto posto odierno, affronta domani la semifinale. Il quattro di coppia maschile dei campioni mondiali e vicecampioni olimpici Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili manca l’accesso alla finale. Dopo il terzo posto dietro Polonia e Romania, l’uscita di scena scaturisce dai riscontri cronometrici della seconda batteria: l’ultimo equipaggio qualificato è quello olandese, 34 centesimi più veloce degli azzurri.

A seguito di problemi fisici accusati da Gentili e Rambaldi, l’equipaggio viene poi ritirato dalla finale B di domani. Disco rosso anche per il singolista Gabriel Soares (quinto) e il doppio femminile di Clara Guerra e Alice Gnatta (quinte), rispettivamente per 48 e 23 centesimi al termine di gare combattutissime. In finale B anche il giovane quattro di coppia femminile composto dalle medagliate mondiali Under 23 Aurora Spirito e Maria Lanciano insieme a Sara Borghi e Gaia Umbra Chiavini.

– Foto Julia Kowacic / Canottaggio.org –

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