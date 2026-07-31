Europei tuffi, Italia d’oro nel Team Event misto

Roma, 31 lug. (askanews) – L’Italia conquista la prima medaglia d’oro agli Europei di tuffi di Parigi vincendo il Team Event misto. Il quartetto azzurro formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra chiude la gara con il punteggio di 410.60, precedendo gli Atleti Neutrali (Russia) e l’Ucraina.

Dopo una prima parte di gara chiusa al secondo posto alle spalle degli Atleti Neutrali, gli azzurri cambiano passo nelle prove decisive. A metà competizione la classifica vedeva la Russia al comando con 203.30 punti contro i 198.75 dell’Italia, ma le ottime prestazioni di Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra consentono il sorpasso, portando gli azzurri a 345.00 punti contro i 318.60 degli avversari quando mancava un solo tuffo.

L’ultimo esercizio di Di Maria e Pelligra vale 410.60 punti complessivi e mette in cassaforte il successo, con gli Atleti Neutrali troppo distanti per ribaltare il risultato. Per la squadra italiana arriva così il primo titolo continentale della rassegna parigina, davanti agli Atleti Neutrali e all’Ucraina.