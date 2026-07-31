Fiat, in Europa crescita del 21,7% nel primo semestre del 2026

ROMA (ITALPRESS) – FIAT continua ad accelerare in Europa (EU29), chiudendo il primo semestre del 2026 con risultati commerciali di assoluto rilievo. Rispetto allo stesso periodo del 2025, il marchio ha registrato un incremento delle immatricolazioni del 21,7%, portando la propria quota di mercato al 3,3%, in aumento di 0,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente, e ottenendo la crescita di quota più significativa tra i principali brand di Stellantis. Pur essendo l’Europa il fulcro di questa performance, tali risultati riflettono anche il più ampio posizionamento globale di FIAT, che detiene posizioni di leadership in Italia, Brasile e Algeria, tre mercati chiave della sua presenza internazionale. L’Italia si conferma il principale mercato di FIAT, con una quota del 12,6% raggiunta nei primi sei mesi dell’anno, in crescita di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Importanti progressi sono stati registrati anche in Francia, dove le immatricolazioni sono aumentate del 35,8%, e in Germania, dove FIAT ha segnato una crescita del 24,6%. Il trend positivo si è esteso inoltre ad altri mercati strategici, tra cui Polonia (+35,1%), Belgio-Lussemburgo (+15,9%), Regno Unito (+16,7%) e Portogallo (+11,6%). L’Austria ha fatto registrare una delle migliori performance in Europa, con immatricolazioni in crescita del 74,5% e una quota di mercato pari al 2,5%.

La performance di FIAT è trainata principalmente dalla forza dei suoi modelli di riferimento, a partire dalla leadership nel segmento A europeo, guidata da Pandina e 500. Pandina conferma la propria leadership nel segmento A con motore termico (ICE) nell’area EU29 e continua a distinguersi come l’auto più venduta in Italia, mentre Fiat 500 è tornata al vertice del segmento A in Germania, rafforzando ulteriormente la leadership del marchio nel segmento delle city car. Allo stesso tempo, Grande Panda sta già confermando il forte impatto sul mercato, affermandosi come protagonista nel segmento delle berline di segmento B, dove guida il mercato italiano e si posiziona come la terza vettura più venduta in assoluto nel Paese. FIAT guida, inoltre, il mercato europeo dei quadricicli elettrici, con Topolino che conferma la leadership conquistata lo scorso anno e continua a rafforzare la propria presenza sul mercato. Il modello ha registrato il miglior trimestre di sempre in termini di raccolta ordini, con una crescita del 30% rispetto all’anno scorso, risultando leader di mercato in Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Belgio.

Ottimi risultati anche per FIAT Professional che, in Europa (EU29), ha raggiunto una quota di mercato del 7,6% e ha confermato la propria leadership in Italia con una quota del 24,8%. Nel mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri, Ducato è stato il modello più venduto in assoluto nel primo semestre dell’anno, oltre a essere leader del proprio segmento, mentre Doblò si è classificato al terzo posto assoluto e al primo nella propria categoria. Forte dei solidi risultati del primo semestre e del continuo lancio di nuovi prodotti, FIAT affronta la seconda metà del 2026 con la chiara ambizione di rafforzare ulteriormente la propria leadership, offrendo una mobilità sempre più rilevante, accessibile e democratica a tutti i clienti.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).