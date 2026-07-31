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Juventus-Nizza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

| 31 Luglio 2026 08:01 | 0 commenti

Juventus-Nizza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

AdnKronos
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(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in amichevole. Oggi, venerdì 31 luglio, la squadra bianconera sfida il Nizza – in diretta tv e streaming, in chiaro – in un test importante e di livello verso la nuova stagione, con il campionato che scatterà il weekend del 23 agosto. Gli uomini di Spalletti hanno già affrontato due amichevoli in questo precampionato, pareggiando 0-0 contro il Basilea alla prima uscita e vincendo poi 1-0 con lo Standard Liegi. 

 

La sfida tra Juventus e Nizza è in programma oggi, venerdì 31 luglio, alle ore 18 allo Juventus Training Center di Torino. Ecco le probabili formazioni: 

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Licina, Miretti. Boga; Durmisi. All. Spalletti. 

Nizza (3-4-2-1): Boulhendi; Jannson, Ndayishimiye, Mantsounga; Clauss, Coulibaly, Abergel, Mandz; Tsiendi, Louchet; Diop. All. Haise. 

 

Juventus-Nizza sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche in streaming sull’app Dazn e, in chiaro e gratis, sul sito web ufficiale del club bianconero. 

 

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