Musica, esce “31/07”: storico brano di Mecna

Roma, 31 lug. (askanews) – È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali “31/07”, lo storico brano di Mecna, tra le voci più riconoscibili della scena rap italiana. La release è stata preceduta da un cortometraggio suddiviso in tre parti e pubblicato sui canali social dell’artista nei giorni scorsi.

“31/07” – il primo capitolo della nota trilogia del 31 uscito nel luglio del 2011 solo su Soundcloud – nasce sulle note di Avril 14th di Aphex Twin e racconta la distanza che può emergere nei rapporti durante l’estate quando la leggerezza delle ferie e il movimento delle persone amplificano le mancanze. A distanza di anni il pezzo è diventato un culto per i fan e per l’occasione il brano è stato risuonato al pianoforte da Pierfrancesco Pasini e cantato da Mecna. Attraverso immagini quotidiane – uffici vuoti, traslochi, telefonate – Mecna racconta una stagione che non coincide con il suo stato d’animo.

Il brano riflette sulla difficoltà di comunicare, sulle domande che restano sospese e su quella sensazione di essere fuori tempo rispetto agli altri. L’artista osserva se stesso e l’altro con lucidità, restituendo un’estate fatta di silenzi, distanze e piccoli cambiamenti che diventano decisivi.

Con il suo stile unico e flow inimitabile, capace di regalare barre memorabili destinate a restare nel cuore degli ascoltatori, Mecna pubblica “31/07” proprio nel giorno che dà il titolo al brano, trasformando la data in un elemento narrativo e simbolico. Una decisione che chiude un cerchio iniziato quindici anni fa e che restituisce al pubblico uno dei capitoli più significativi della sua produzione, ora finalmente disponibile ufficialmente su tutte le piattaforme.

Lo scorso 24 ottobre Mecna ha pubblicato “Discordia, armonia, e altri stati d’animo”, un album che ruota intorno a quelle emozioni universali che appartengono a tutti. Con un linguaggio chiaro e diretto, Mecna è stato in grado di entrare in intimità con il lato profondamente più umano dell’ascoltatore. I testi, infatti, diventano uno specchio e voce non solo delle sue esperienze più personali, ma anche di quelle di chi ascolta.