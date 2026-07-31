Trump: “Israele via da Gaza una volta disarmato Hamas, accordo storico”

(Adnkronos) – “Oggi, il Board of Peace ha raggiunto uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo fondamentale verso una pace e una sicurezza durature. Questo accordo rappresenta un passo cruciale verso la definitiva istituzione di un nuovo governo palestinese a Gaza, che collaborerà strettamente con il Consiglio per la Pace per aiutare il popolo palestinese. Allo stesso tempo, Israele godrà della sicurezza che merita, con Gaza non più utilizzata come base per attacchi terroristici”. Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, sul suo social Truth.

“L’accordo sarà attuato in fasi attentamente pianificate – prosegue il post di Trump – Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza per i suoi abitanti e per i Paesi limitrofi”.

“Un anno fa imperversava una violenta guerra, una crisi umanitaria e ostaggi tenuti in brutale prigionia. Abbiamo compiuto progressi storici, ma c’è ancora molto da fare. Desidero ringraziare i mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – per il loro importante impegno, e in particolare il mio straordinario team, il cui instancabile lavoro ha reso possibile questa svolta storica. Non sarà permesso alla minaccia emersa da Gaza il 7 ottobre di ricostituirsi! In virtù di questo accordo, Gaza sarà finalmente nelle mani di un nuovo governo palestinese al servizio del suo popolo. Congratulazioni a tutti per questo straordinario traguardo, che tutti ritenevano impossibile!”.

Secondo quanto riportato da Al-Qahera News, emittente legata ai servizi segreti statali, il Cairo ospiterà “a breve” un incontro tra i mediatori per la tregua a Gaza, tra cui figurano anche Stati Uniti, Qatar e Turchia. L’agenzia di stampa, collegata ai servizi segreti che gestiscono i negoziati per Gaza, non ha specificato la data dell’incontro, ma ha affermato che si discuterà dell’attuazione della seconda fase del piano di cessate il fuoco a Gaza.