Crollo palazzina a Messina, recuperata seconda vittima: si cercano ancora 4 dispersi

(Adnkronos) – I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di oggi, sabato 1 agosto, il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo della palazzina a Messina, in contrada Pistunina. Si tratta di Rosa Leone, sorella dell’imprenditore Carmelo. A identificare la donna è stata la figlia.

Prosegue intanto l’intervento per la ricerca delle quattro persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell’operazione.

Il corpo senza vita dell’imprenditore Carmelo Leone era stato ritrovato venerdì. I due fratelli si trovavano insieme in casa quando ha ceduto la struttura. L’imprenditore viveva con la sua famiglia all’ultimo piano dell’edificio di tre livelli. Si cerca l’altra sorella, Sara, il marito Santino Magazzù e un domestico che era con loro, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya. Dispersa anche la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica.