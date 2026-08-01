Esce “Love Sober” il nuovo singolo del cantautore tedesco Kamrad

Milano, 1 ago. (askanews) – E’ uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali “Love Sober”, il nuovo singolo del cantautore e produttore tedesco Kamrad. Il brano racconta la lucidità ritrovata dopo una “sbornia d’amore”, trasformando il dolore per la fine di una relazione in un nuovo inizio energetico e liberatorio.

Considerato una delle realtà indipendenti più interessanti della scena radiofonica europea, l’artista di Velbert sceglie di capovolgere la narrazione pop tradizionale sulle rotture sentimentali: di fronte a un legame esaurito o tossico non propone la disperazione, ma la consapevolezza. Nel testo l’amore viene paragonato a una forte intossicazione sentimentale, mentre il “day after” diventa il momento in cui i pensieri tornano nitidi e la vita riprende il proprio corso.

Il nuovo singolo arriva dopo una scia di successi internazionali che hanno visto Kamrad conquistare le classifiche europee, da “I Believe” (oltre 300 milioni di stream e diverse certificazioni d’oro e platino) fino a “Be Mine”, brano che ha superato i 50 milioni di ascolti su Spotify e ha stazionato per due mesi consecutivi nella Top 10 EarOne in Italia.

Nonostante la presenza costante nei palinsesti radiofonici al fianco dei grandi nomi del pop globale, l’artista continua a rivendicare un approccio indipendente e una scrittura autentica. Nel 2024 Kamrad è stato protagonista di un tour europeo che lo ha portato ad esibirsi in importanti festival come il SWR3 New Pop, il Glücksgefühle Festival e il Primavera Sound di Barcellona, oltre a vestire i panni di coach nell’edizione tedesca di The Voice.