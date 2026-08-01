Europei nuoto artistico, Bronzo nel duo Pelati-Ruggiero

Roma, 1 ago. (askanews) – Seconda medaglia per l’Italia del nuoto artistico ai campionati europei delle discipline acquatiche in svolgimento a Parigi. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero conquistano il bronzo nel duo libero misto con 255.1641 punti grazie ad una routine coinvolgente che conferma la coppia azzurra tra le migliori interpreti della specialità. I due azzurri, già quarti ai Mondiali di Singapore 2025, ripropongono il “Tango argentino” sulle note di “Jealousy Tango” di Katica Illényi, con la coreografia di Anastasia Ermakova. Il tango della gelosia che dura 2’41″5, in cui raccontano tutta l’essenza del tango argentino. Il titolo continentale va ai britannici Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin con 258.2383 punti (112.2883 elementi e 145.9500 impressione artistica), davanti agli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Iris Tio Casas, secondi con 257.9733 (95.0233 e 162.9500).

“Siamo entrati in acqua leggeri pensando soltanto a far bene le cose provate in allenamento – commneta a caldo Filippo Pelati – Siamo comunque contenti perché come obiettivi ci eravamo posti di migliorare l’impressione artistica, che è sicuramente migliorata rispetto alla coppa del mondo in Canada, e dare il meglio di noi stessi. Ho visto che abbiamo ricevuto un po’ di penalità sulla sincronia, mi sembra 5.6 punti che si sottraggono al punteggio finale. Dobbiamo migliorare la sincronia ma comunque lavorare sempre sull’impressione artistica e sull’esecuzione”. (Foto di Andrea Masini / DBM)