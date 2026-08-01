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Fiorentina-Real Madrid, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

| 1 Agosto 2026 11:01 | 0 commenti

Fiorentina-Real Madrid, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

AdnKronos
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(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina in amichevole. Oggi, sabato 1 agosto, i viola affrontano il Real Madrid in una partita di lusso della preparazione estiva. Dopo la sconfitta contro il Qpr (2-3) e la vittoria contro il Watford (1-0), la squadra di Grosso torna in campo contro i Blancos al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.
 

Ecco le probabili formazioni dell’amichevole tra Fiorentina e Real Madrid, in campo stasera alle 20:30:  

FIORENTINA (4-3-1-2) De Gea; Dodò, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Oulai, Fabbian; Atta; Gudmundsson, Kean. All. Grosso. 

REAL MADRID (4-2-3-1) Lunin; Alexander-Arnold, Lamini Fati, Rivas, Carreras; Valverde, Camavinga; Yanez, Guler, Ciria; Endrick. All. Mourinho 

L’amichevole tra Fiorentina e Real Madrid sarà visibile in diretta su Dazn. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn.  

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