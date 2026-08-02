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Brescia, accoltellata dall’ex marito davanti al figlio fuori da un centro commerciale

| 2 Agosto 2026 23:02 | 0 commenti

Brescia, accoltellata dall’ex marito davanti al figlio fuori da un centro commerciale

AdnKronos
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(Adnkronos) – Una donna di origini indiane è stata accoltellata oggi, domenica 2 agosto, davanti a un centro commerciale di Campo Grande nel Bresciano. Secondo i primi accertamenti l’aggressore sarebbe l’ex marito. La donna, colpita da diversi fendenti, mentre si trovava con un’amica e il figlio, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. L’uomo è stato individuato dalla polizia intervenuta sul posto e si trova al momento anche lui in ospedale, ma in codice giallo. 

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