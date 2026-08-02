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Incidente sulla Rieti-Terni tra un pullman, un camper e due auto: 5 morti e 5 feriti

| 2 Agosto 2026 20:02 | 0 commenti

Incidente sulla Rieti-Terni tra un pullman, un camper e due auto: 5 morti e 5 feriti

AdnKronos
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(Adnkronos) – Gravissimo incidente oggi, domenica 2 agosto, sulla strada statale 79 ‘Ternana’ a Colli sul Velino, in provincia di Rieti, che ha visto coinvolti un pullman, un camper e due auto. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. 

 

L’incidente ha causato rallentamenti e deviazioni in questa domenica di esodo. Le autorità locali hanno attivato i piani di emergenza per assistere le vittime e i familiari. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. 

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