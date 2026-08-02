Milano, i brasiliani G3X campioni del mondo della Kings League

Milano, 2 ago. (askanews) – Si è conclusa ieri sera alla Kings League Arena di Cologno Monzese la terza edizione della Kings World Cup Clubs 2026, il torneo internazionale della Kings League – competizione di calcio a 7 fondata dall’ex calciatore e imprenditore Gerard Piqué – che per una settimana ha visto sfidarsi 16 squadre provenienti dalle sette leghe regionali, portando in Italia grandi protagonisti del calcio, creator e community internazionali in un evento che ambisce a unire sport, spettacolo e intrattenimento digitale. Ad aggiudicarsi il titolo di campioni del mondo della Kings League sono stati gli G3X (Brasile), che hanno superato in finale gli italiani di Alpak FC con il punteggio di 9-5, al termine di una sfida spettacolare.

Il trofeo è stato consegnato da Fabrizio Romano, tra le voci più autorevoli del calciomercato internazionale, che ha anche premiato Vittorio Gilli (Alpak) come miglior portiere della manifestazione, Kelvin Oliveira (G3X) come capocannoniere e Andreas Vaz (G3X) come MVP delle Final Four. Oltre 9.000 spettatori complessivi hanno animato la Kings Arena durante la Kings World Cup Clubs 2026, nel corso delle 27 partite disputate, a conferma della crescente popolarità internazionale della competizione. La manifestazione si è chiusa con il sold out della finale e il tutto esaurito in diverse giornate del torneo.