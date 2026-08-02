Milano, 2 ago. (askanews) – Debutterà nel 2026 la nuova rassegna cinematografica “I Misteri della Fede”, un progetto firmato Nexo Studios dedicato all’esplorazione della spiritualità, della relazione tra l’uomo e il divino e del senso profondo dell’esistenza.

“I Misteri della Fede di Nexo Studios” nasce come un progetto aperto, riflessivo ed esplorativo: è uno spazio cinematografico ideato per meditare, ascoltare, sperimentare e pensare, per confrontarsi con diverse sensibilità culturali e tradizioni religiose, per dialogare, imparare e interrogare il senso della vita. La rassegna invita a porre al centro della nostra esperienza cinematografica la ricerca di significato, suggerendo altri ritmi e itinerari del pensiero, delle relazioni e dell’indagine interiore. Il cinema torna così luogo di incontro per elezione: uno spazio dove vivere l’esperienza in modo concentrato e meditativo, protetti dal rumore e dalle distrazioni quotidiane, dove il silenzio e l’attenzione permettono di entrare profondamente nelle storie e nei temi trattati. Non si tratta di guardare un film da soli a casa propria, ma di condividere l’esperienza con altre persone, conosciute o no, instaurando un incontro fisico e reale. In questo contesto, il cinema diventa una pratica collettiva di riflessione e di emozione, capace di esplorare uno dei temi più cruciali della vita umana, come la fede.

La rassegna debutterà nelle sale dal 15 al 21 ottobre con Carlo Acutis. Il giovane santo il documentario prodotto da Nexo Studios con Officina della Comunicazione e OUR FILMS, A Mediawan Company, con il Patrocinio dell’Associazione Amici di Carlo Acutis e in collaborazione con la Fondazione Cariplo, diretto da Luca Salmaso e dedicato a Carlo Acutis, una figura contemporanea che  a 20 anni dalla scomparsa  riesce a dialogare con le nuove generazioni. Questo film racconta la vita e l’eredità spirituale di Acutis, il primo santo dell’era digitale, attraverso uno sguardo intimo e contemporaneo che ne restituisce la dimensione umana prima ancora che religiosa. Realizzato con la partecipazione della famiglia Acutis e materiali inediti  tra fotografie, video privati e contenuti esclusivi offre un ritratto autentico di un ragazzo che, in soli 15 anni di vita, ha lasciato un segno profondo e universale. Al centro del racconto emerge una figura capace di abitare pienamente il proprio tempo, tra videogiochi, programmazione e Internet, scegliendo però una traiettoria spirituale radicale, orientata all’essenziale e all’invisibile. La sua storia si sviluppa come un viaggio che attraversa la quotidianità familiare, il ricordo degli amici, fino al percorso di canonizzazione, restituendo un dialogo continuo tra vita terrena e dimensione del trascendente. Questo lavoro si inserisce in una rete viva di connessioni che continua a crescere attorno alla sua figura, dai pellegrinaggi ad Assisi alle comunità digitali in tutto il mondo, sino alla diffusione della sua mostra sui Miracoli Eucaristici, mostrando come il suo messaggio superi i confini religiosi per parlare a generazioni diverse e culture lontane. Attraverso testimonianze e riflessioni che coinvolgono familiari, studiosi e amici, abbiamo costruito un confronto aperto tra fede, tecnologia e ricerca di senso, affrontando temi universali come identità, solitudine, materialismo e speranza. Ne nasce un film-evento che cerca di unire dimensione emotiva e sguardo contemporaneo, raccontando una santità possibile e vicina, capace di dialogare con il presente e di proporre un’idea di eredità spirituale che continua a vivere nel mondo. Le musiche originali del film sono state affidate al pianista e compositore Remo Anzovino. La colonna sonora sarà pubblicata con etichetta Nexo Studios Soundtracks e uscirà in distribuzione esclusiva per Universal Music Italy. Tutte le informazioni, i materiali e gli aggiornamenti sul film sono disponibili sul sito carloacutisfilm.it.

Sempre prodotto da Nexo Studios assieme a Officina della Comunicazione e in arrivo nelle sale dall’11 al 15 novembre, è ‘O Sang. Il miracolo di San Gennaro, un racconto sul santo di Napoli, con la regia di Giovanni Troilo, che intreccia fede, tradizione e identità popolare. Ma chi è davvero San Gennaro? E come riesce da secoli a unire fedeli e non fedeli in un culto che supera di gran lunga i confini stessi della religione? Da questi interrogativi prende forma ‘O SANG. Il miracolo di San Gennaro, un viaggio nel cuore di Napoli che esplora il legame profondo tra il santo e una comunità che continua a riconoscersi nel mistero dell’ampolla. Tra sacro e profano, realtà e immaginazione, il film restituisce il ritratto di una Napoli viva, stratificata e in continua trasformazione. È un racconto corale in cui storie e personaggi diversi si intrecciano come fili sotterranei che attraversano la città: un fiorista che di notte vive ai piedi del Vesuvio e realizza piccoli amuleti d’argento a forma d’ampolla; un tassista che accompagna i turisti nei luoghi del culto traducendo il miracolo con lo smartphone; la quotidianità di un centro donatori di sangue, dove la vita sembra scorrere letteralmente da un corpo all’altro. Accanto a tutte queste storie, gli spettatori incontreranno figure istituzionali e popolari, come l’abate della Real Cappella di San Gennaro e il duca Carafa d’Andria, che per la prima volta offrono al pubblico un accesso inedito nel “backstage” di un miracolo che anno dopo anno si fa attesa e spettacolo, tra ironia, saggezza e memorie di una Napoli antica che continua a sopravvivere nel presente. Parallelamente, il popolo della zona Solfatara vive tra scosse sismiche, paura e resistenza quotidiana, affidando la propria sopravvivenza al miracolo del santo. Il filo invisibile che unisce tutte le storie è l’ampolla di San Gennaro e il prodigio che potrebbe non realizzarsi: per questo tutto cambia, pulsa e si rinnova senza sosta, anno dopo anno. Ed è proprio nell’incertezza e nell’instabilità che il film trova la sua forza narrativa, alternando osservazione, intimità e immersione. Ne nasce un racconto che supera di gran lunga i confini del documentario tradizionale, mescolando registri e linguaggi diversi in una forma aperta e sensoriale.

Il terzo titolo sarà un kolossal: Il re dei re. La più grande storia mai raccontata, film d’animazione campione d’incassi con oltre 80 milioni di dollari al botteghino. Diretto dal regista coreano Seong-ho Jang, che firma anche la sceneggiatura insieme a Rob Edwards, il film è ispirato a The Life of Our Lord, il racconto che Charles Dickens scrisse per i propri figli e che leggeva loro ogni anno come tradizione natalizia. L’opera rimase inedita per volontà dell’autore e fu pubblicata soltanto nel 1934, oltre sessant’anni dopo la sua morte. La vicenda segue lo stesso Charles Dickens, il figlio Walter e l’inseparabile gatta Willa proprio nei giorni della messa in scena del Canto di Natale. Tutto ha inizio quando Dickens racconta al piccolo Walter la più grande storia mai narrata: quella che sembra una semplice favola della buonanotte si trasforma così in un viaggio destinato a cambiargli la vita. Grazie alla sua vivida immaginazione, Walter si ritrova a camminare davvero accanto a Gesù, assistendo ai suoi miracoli e condividendone le prove. Accompagnato dalla curiosa Willa, il giovane protagonista vive un’esperienza unica che gli permetterà di guardare quella incredibile storia con occhi nuovi ed entusiasti. Negli USA (dove è stato arricchito dalle voci originali di Oscar Isaac, Kenneth Branagh, Roman Griffin Davis, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker e Ben Kingsley) il film è uscito nel 2025 e ha avuto un successo travolgente che si è diffuso poi in tutta Europa. L’arrivo in Italia è previsto per il 3 dicembre.

“I Misteri della Fede di Nexo Studios” è distribuito in Italia in collaborazione con i media partner Avvenire, Famiglia Cristiana, Gruppo Editoriale San Paolo e con RTL 102.5 come Radio Ufficiale.