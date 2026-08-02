Nuova Jeep Compass, 200 test drive per il C-SUV ai 105 XMasters 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa la quindicesima edizione di 105XMasters, il più importante festival italiano dedicato a sport, musica e intrattenimento outdoor. Per nove giorni, la spiaggia di Senigallia si è trasformata in un grande villaggio a cielo aperto, accogliendo oltre 70.000 visitatori tra appassionati, atleti e famiglie e confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento dell’estate italiana. Anche quest’anno il festival ha proposto un ricco programma di attività e spettacoli, offrendo al pubblico l’opportunità di provare oltre 30 discipline sportive tra competizioni, esibizioni e momenti di aggregazione scanditi dal ritmo di Radio 105. E tra le prove più gettonate, i test drive a bordo di Nuova Jeep Compass.

Jeep ha infatti accompagnato l’intera manifestazione come partner ufficiale, confermando il proprio legame con il mondo dell’outdoor e con una community accomunata dalla passione per lo sport, l’avventura e la libertà di esplorare. All’interno del villaggio, la Marca era presente con uno stand dedicato che ha visto protagonista Nuova Jeep Compass, sintesi delle migliori caratteristiche del segmento C-SUV e forte del tipico design Jeep, tecnologie evolute e un’ampia scelta di motorizzazioni. Nel corso dei nove giorni della manifestazione, il pubblico ha potuto scoprire da vicino prestazioni, comfort e tecnologie della Nuova Compass attraverso 200 test drive esclusivi, registrando un forte interesse da parte dei visitatori.

Progettata a Torino, sviluppata presso il Proving Ground di Balocco e prodotta nello stabilimento di Melfi (PZ) sulla piattaforma STLA Medium, Nuova Compass rappresenta una sintesi perfetta tra innovazione, tecnologia e autentico DNA Jeep. Il nuovo modello offre maggiore spazio, comfort e versatilità, mantenendo intatte le qualità che hanno reso il SUV un punto di riferimento del segmento. Grazie a una gamma completa di propulsori elettrificati, ogni cliente può scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, beneficiando della massima libertà di movimento. L’offerta comprende versioni e-Hybrid da 145 CV, e-Hybrid plug-in da 225 CV e tre varianti 100% elettriche: due a trazione anteriore da 213 e 231 CV, capaci di percorrere sino a 650 km con una ricarica, e la nuova Compass 4xe da 375 CV, che amplia ulteriormente le possibilità di scelta per chi cerca le massime prestazioni anche lontano dall’asfalto. Dotata di trazione integrale permanente, sospensioni specifiche, maggiore altezza da terra e capacità di guado incrementata, la nuova 4xe conferma l’attitudine off-road che da sempre distingue Jeep. Pensata per accompagnare ogni tipo di avventura, dagli spostamenti urbani alle attività outdoor, la Nuova Compass abbina uno stile distintivo a una notevole abitabilità e a un’elevata efficienza. Merito anche di un attento lavoro aerodinamico che ha portato il coefficiente di resistenza a soli 0,29, migliorando consumi e autonomia senza compromettere spazio e funzionalità. Le avanzate tecnologie di bordo, il sistema Selec-Terrain®, le protezioni a 360 gradi e una completa dotazione di sensori contribuiscono a garantire sicurezza, comfort e controllo in qualsiasi scenario di utilizzo. Con oltre 200 mm di altezza da terra, angoli caratteristici ottimizzati e capability ai vertici della categoria, la Nuova Compass interpreta al meglio il significato più autentico del marchio Jeep: la libertà di esplorare nuovi percorsi e vivere ogni esperienza senza limiti.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).