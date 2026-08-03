Arriva il poliziotto-pianta al posto dell’autovelox, valanga di multe

(Adnkronos) – Il poliziotto-pianta al posto dell’autovelox. E le multe fioccano. Il Dipartimento di polizia di Dunellen, in New Jersey, ha deciso di ricorrere a nuove soluzioni per contrastare le condotte scorrette degli automobilisti. Nella cittadina, in una delle strade più trafficate, accanto ad un albero è comparsa improvvisamente una pianta dalle sembianze umane. Si trattava in realtà di un agente travestito da arbusto. Il poliziotto, mimetizzato e munito di binocolo, è rimasto in servizio per 6 ore.

Durante il suo turno ha segnalato violazioni ai colleghi, in particolare concentrandosi sui comportamenti scorretti di automobilisti distratti dal cellulare. Risultato? 74 multe, una media di 12 contravvenzioni ogni ora. Le legge in New Jersey, ricorda il Dipartimento, prevede multe di 200 dollari per la prima violazione, 400 per la seconda e 600 – con possibile perdita di 3 punti e ritiro della patente per 3 mesi – in caso di tris.