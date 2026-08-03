Box office, weekend da urlo in Italia per ‘Spider-Man: Brand New Day’, con quasi 12 milioni di euro

(Adnkronos) – Il nuovo Uomo Ragno tesse la sua tela sul box office italiano e trascina le sale verso uno dei risultati più sorprendenti dell’anno. Tra giovedì 30 luglio e domenica 2 agosto il mercato ha raccolto complessivamente 18.550.917 euro, con 2.233.007 spettatori: è il secondo miglior fine settimana del 2026, alle spalle soltanto dei 27,7 milioni registrati tra l’1 e il 4 gennaio.

Un risultato tanto più significativo, come sottolinea Cinematografo.it, perché ottenuto nel pieno dell’estate, tradizionalmente considerata la stagione più difficile per le sale italiane. Rispetto al weekend precedente gli incassi crescono del 48%, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 restituisce un impressionante +411%. Gli schermi complessivamente monitorati da Cinetel sono stati 2.777.

A imprimere l’accelerazione decisiva al mercato è stato l’esordio di Spider-Man: Brand New Day, autentico dominatore della classifica con 11.782.780 euro nel weekend lungo (15.923.545 euro complessivi in cinque giorni; media di 22.148 euro), ottenuti in 532 cinema.

È non soltanto il miglior debutto dell’anno, davanti ai 14,2 milioni raccolti nei primi cinque giorni da Il diavolo veste Prada 2, ma anche il film con la migliore media per schermo dell’intera classifica. Un dato che misura ancora più chiaramente la portata dell’exploit: ogni cinema che lo ha programmato ha incassato mediamente più di 22 mila euro in quattro giorni. Nel confronto con gli altri cinecomic, soltanto Avengers: Endgame , partito nel 2019 con 17,6 milioni in cinque giorni, aveva fatto meglio. Il nuovo capitolo interpretato da Tom Holland si colloca inoltre provvisoriamente al quinto posto tra i maggiori incassi italiani della saga di Spider-Man, ancora guidata dai 24,9 milioni di Spider-Man: No Way Home.

L’arrivo dell’Uomo Ragno non ha però fermato la corsa di Odissea. Al terzo weekend il kolossal di Christopher Nolan incassa altri 5.825.705 euro (37.079.598 euro totali; media di 10.497 euro), con una flessione del 45% e una programmazione ancora estesissima in 555 cinema.

Una tenuta notevole, considerando la forza del nuovo concorrente e la riduzione di 70 strutture rispetto alla settimana precedente. Dal 16 luglio il film ha ormai superato C’è ancora domani , salendo al quarto posto tra i maggiori incassi italiani dal 2021. Anche le proiezioni speciali continuano a dare un contributo rilevante: 1.611.252 euro provengono dal formato IMAX, 746.323 euro dalle copie in 70 mm e 2.033.997 euro dagli spettacoli in versione originale.

Il prossimo traguardo è rappresentato dai 40.426.717 euro di Buen Camino , attualmente il maggiore incasso italiano del 2026. Al ritmo mantenuto finora, il sorpasso potrebbe arrivare rapidamente. Molto distanti dai due fenomeni di testa, ma ancora capaci di intercettare il pubblico familiare, resistono i principali titoli d’animazione dell’estate.

Terza posizione per Minions & Monsters , che raccoglie 261.957 euro (7.313.773 euro totali; media di 873 euro) in 300 cinema. La flessione rispetto alla settimana precedente è del 61%, ma il risultato complessivo ottenuto dal 1° luglio resta più che soddisfacente. Segue Toy Story 5, quarto con 89.810 euro (9.068.171 euro totali; media di 505 euro) in 178 cinema. Dal 18 giugno il film Disney-Pixar ha superato la soglia dei nove milioni, raggiungendo il quattordicesimo posto nella classifica italiana delle produzioni Pixar.

Quinto posto per Deep Water – Incubo dagli abissi , che incassa 56.766 euro (351.860 euro totali; media di 371 euro) in 153 cinema. Il calo del 75% ridimensiona la corsa del thriller, che si mantiene comunque in linea con le attese. In sesta posizione troviamo la commedia francese Terapia di famiglia , con 38.443 euro (173.254 euro totali; media di 363 euro) raccolti in 106 cinema.

A beneficiare in modo particolare della programmazione estiva nelle arene è Le città di pianura . Il film guadagna il 10% rispetto alla settimana precedente e sale al settimo posto con 22.975 euro (2.717.850 euro totali; media di 792 euro) in appena 29 strutture. Ottavo Michael , che continua la propria lunga corsa con 22.260 euro (25.659.076 euro totali; media di 856 euro) in 26 cinema e arene. Dopo Spider-Man e Odissea, è proprio il biopic musicale a registrare la migliore media della top ten, sia pure su un numero molto limitato di strutture.

Chiudono la classifica Blue , nono con 17.714 euro (120.609 euro totali; media di circa 443 euro) in circa 40 strutture, e Il diavolo veste Prada 2 , decimo con 17.074 euro (32.089.314 euro totali; media di circa 610 euro) in circa 28 strutture. Il primo scorcio di agosto conferma la forza dell’attuale stagione cinematografica. Nei primi due giorni del mese sono stati raccolti 10.365.023 euro, il 437% in più rispetto al 2025 e il 471% in più rispetto al 2024. Le presenze sono state 1.215.378, in crescita rispettivamente del 385% e del 420%. Ancora più incoraggianti i dati progressivi dell’anno. Dall’inizio del 2026 il box office italiano ha prodotto 376.409.508 euro, con un incremento del 36% sul 2025 e del 39% sul 2024. Gli spettatori sono stati 49.483.526, il 28% in più rispetto allo scorso anno e il 29% in più rispetto a due anni fa.