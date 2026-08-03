Clima, appello Bonelli Po in secca: “Meloni intervenga subito, climafreghismo uccide il futuro”

Roma, 3 ago. (askanews) – “Il Po è in secca: Meloni venga qui. Il climafreghismo uccide futuro generazioni che verranno”. Lo ha affermato il leader Avs Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, durante una conferenza stampa promossa da Avs a Nautica Torricella, in provincia di Parma, sulla crisi climatica e l’emergenza idrica.

“Ci troviamo di fronte – ha sottolineato Bonelli incontrando la stampa sul Po- a una crisi climatica drammatica: il fiume Po è quasi a secco. Io chiedo alla presidente del Consiglio Meloni, come ha fatto quando c’è stata l’alluvione in Emilia-Romagna, di venire qui, perché il climafreghismo uccide il futuro delle generazioni che verranno.Abbiamo bisogno di interventi. Quando i fiumi si prosciugano, si producono danni all’agricoltura e aumentano i costi della frutta, della verdura e del pane. A pagarne le conseguenze sono le famiglie. Oggi sono qui per ricordare alla politica nazionale e a chi governa questo Paese che la crisi climatica è in atto”.

“Domani – ha concluso il leader Avs- ci sarà un incontro tra gli Stati membri per parlare di quanto accaduto a Ceuta, un complotto internazionale ai danni della Spagna. Io, invece, mi aspetterei che i Paesi membri si riunissero per discutere della crisi climatica, perché, tra ondate di calore, eventi meteorologici estremi, siccità e desertificazione, siamo arrivati a un punto di non ritorno”.

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