Covid, Conte si dimette dalla commissione: “domani spazzerò via il fango”

Roma, 3 ago. (askanews) – Giuseppe Conte si dimette dalla commissione Covid, dove domani verrà ascoltato. Il leader M5s lo spiega in una lettera inviata al presidente della Camera Lorenzo Fontana e pubblicata sui social network: “In vista dell’audizione di domani mattina mi sono dimesso dalla Commissione Covid e spetterà a me, finalmente, parlare in modo da spazzare via tutto il fango”, dice l’ex premier sui social.

“Le mie dimissioni – spiega Conte nella lettera – si rendono opportune in considerazione del fatto che, nella seduta della medesima Commissione convocata il prossimo 4 agosto 2026, alle ore 9.30, il sottoscritto sarò ascoltato in audizione in qualità di Presidente del Consiglio dei ministri all’epoca dei fatti oggetto dell’inchiesta”.

Conclude Conte: “Al fine di evitare ogni possibile situazione di incompatibilità, ritengo dunque dover rassegnare le dimissioni dall’incarico”.