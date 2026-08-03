Incendi, in Europa i danni hanno già superato 3 mld di euro (FT)

Roma, 3 ago. (askanews) – Gli incendi e le ondate di calore che stanno colpendo Francia, Spagna e altre zone d’Europa hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro dall’inizio dell’anno, secondo un’analisi del Financial Times.

Quasi mezzo milione di ettari sono andati in fumo – si legge sul quotidiano britannico – nei primi due mesi della stagione, con un impatto economico stimato in 3,1 miliardi di euro nei cinque Paesi dell’Eurozona più colpiti, tra cui Portogallo, Grecia e Romania: una cifra che supera già la stima della Commissione europea sull’impatto medio annuo per l’intera Ue, pari a 2,5 miliardi di euro. Il conto è destinato a salire ulteriormente, perché assicurazioni, famiglie e imprese stanno ancora quantificando i danni a proprietà, raccolti e turismo.

Si aggiungono inoltre i costi della siccità. Il calo dei livelli di Reno e Danubio sta causando interruzioni ai flussi commerciali, mentre i minimi record del Danubio sono destinati a causare lo spegnimento della centrale nucleare ungherese, e hanno già costretto la Romania a fermare uno dei due reattori della centrale di Cernavoda.

In Francia, nella Gironda, gli incendi hanno colpito anche il settore aerospaziale e della difesa, fermando temporaneamente la produzione di Safran, Dassault Aviation e ArianeGroup. Secondo la Camera di Commercio locale, almeno 40.000 aziende sono state colpite, quasi 19.500 completamente chiuse.

Sarah Meier, esperta di economia del clima al Politecnico di Zurigo (ETH) – intervistata dal Financial Times – ha stimato che il vero impatto economico dei soli incendi potrebbe essere fino a tre volte superiore alla media annua di 2,1 miliardi di euro di Pil perso calcolata per Portogallo, Spagna, Italia e Grecia nel periodo 2011-2018. “Se gli incendi arrivano fino alle città, sarà molto, molto oltre”, ha detto Meier.