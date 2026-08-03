Migranti, Schlein: chiusura Schengen per Ceuta buffonata di Meloni

Roma, 3 ago. (askanews) – “La chiusura di Schengen è stata una buffonata perché già ora da Ceuta non c’è la libera circolazione nel resto d’Europa”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in una intervista al Tg3. “E’ stata una grave crisi umanitaria in cui hanno perso la vita più di 80 persone”.

Quando parla di esportare il “modello Albania”, aggiunge la leader Pd, “Giorgia Meloni vuole esportare un fallimento, perché hanno buttato 800 milioni degli italiani per delle prigioni rimaste vuote e per calpestare diritti umani. Ma Sanchez ha fatto più rimpatri in 48 ore che non Meloni negli ultimi quattro anni, perché 48mila persone sono già riportate in Marocco”.