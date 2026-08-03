Smart City, Trento batte Milano: vince la qualità della vita

Roma, 3 ago. (askanews) – Non è la città con il PIL più alto a essere la più smart. Secondo il nuovo Smart City Index della Rome Business School, il primato italiano va a Trento, che guida la classifica con 52,7 punti su 100 davanti ad Aosta e Bologna. Milano, pur confermandosi il principale centro economico del Paese, è penalizzata dal costo della vita, dall’inquinamento e dalle difficoltà legate alla mobilità.Il capoluogo trentino conquista il primo posto grazie a un equilibrio tra ambiente, servizi e vivibilità: il 46% del territorio è verde urbano, i livelli di PM2.5 sono contenuti e gli spostamenti risultano più rapidi rispetto alle grandi metropoli. Per percorrere 10 chilometri servono in media 14,5 minuti, contro oltre 30 minuti a Milano, Roma e Torino.Milano resta prima nella dimensione economica, con un PIL pro capite di circa 52,8 mila euro, ma il vantaggio economico non si traduce automaticamente in maggiore benessere. A pesare sono soprattutto il caro casa, con prezzi che in alcune zone superano i 7 mila euro al metro quadrato, e la qualità dell’aria, tra le peggiori del campione italiano.Tra le città più virtuose emerge Bologna, prima per capitale umano e governance grazie alla presenza universitaria e alla diffusione dei servizi digitali della pubblica amministrazione. Roma mantiene una forte dotazione di competenze, ma resta frenata dalla mobilità e dall’efficienza dei servizi.Nel confronto europeo nessuna città italiana entra però nella top 10: guidano Copenaghen, Monaco e Lussemburgo. Il rapporto evidenzia che la competitività urbana dipende sempre meno solo dalla capacità economica e sempre più dalla capacità di offrire servizi efficienti, sostenibilità e qualità della vita ai cittadini.