Stellantis, settimo mese di crescita consecutiva in Italia con Fiat protagonista

ROMA (ITALPRESS) – Per il settimo mese consecutivo, secondo quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni di luglio elaborati da Dataforce, Stellantis grazie ai brand del Gruppo e compresa Leapmotor, ha ribadito la sua continua crescita nel mercato italiano dell’auto. Il nuovo incremento è stato del 3,5%, di poco inferiore a quello registrato dall’intero mercato nazionale. Escludendo Leapmotor, i marchi di Stellantis hanno comunque aumentato i volumi dell’1,1%. Nella classifica delle auto più vendute del mese, al primo posto c’è sempre stabilmente la Fiat Pandina, con 8.472 immatricolazioni, ma nelle prime 10 posizioni sono presenti altri tre modelli Stellantis: Fiat Grande Panda, Citroèn C3 e Jeep Avenger rispettivamente al quarto, quinto e nono posto. Con 322.357 registrazioni nei primi sette mesi di quest’anno, i brand di Stellantis commercializzati in Italia hanno ottenuto, compresa Leapmotor, una crescita complessiva del 14,5% rispetto all’8,9% dell’intero mercato nazionale che si è attestato poco sopra 1.060.000 immatricolazioni. Escludendo Leapmotor, i volumi di vendita sono cresciuti del 6,2%. ll Gruppo Stellantis e il marchio FIAT, quindi, rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture.

FIAT, in particolare, ha registrato nello scorso mese di luglio 14.031 immatricolazioni, con una crescita dei volumi del 27%, pari all’11,4% di quota in crescita di 2,1 punti percentuali rispetto al mese di luglio dello scorso anno. Molto positivo il risultato anche nel canale di vendite a “Privati” dove Fiat a luglio ha registrato la quota del 11,1% ed è leader anche in questo segmento di mercato. Pandina Hybrid a luglio è la vettura nettamente più venduta in Italia, con 8.472 immatricolazioni pari al 6,9% di quota del mercato totale. Grande Panda, che solo nel mese di luglio ha immatricolato 2197 veicoli, nei primi sette mesi dell’anno si piazza al quarto posto tra le auto più vendute in Italia e al secondo posto nel segmento B berline con 25.983 immatricolazioni.

Prosegue anche la crescita di Leapmotor sul mercato italiano dell’auto. A luglio il brand, attivo in Italia attraverso la joint venture Leapmotor International, che fa capo a Stellantis, ha chiuso il mese con 1.124 immatricolazioni, in aumento del 203% rispetto a luglio 2025, raggiungendo una quota di mercato dello 0,9%, in crescita di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ancora una volta particolarmente significativa la performance nel mercato delle vetture elettriche. A luglio il mercato BEV italiano è sceso a 7.254 immatricolazioni, con una penetrazione del 5,9% sul totale mercato. In questo scenario Leapmotor ha confermato il proprio ruolo di protagonista all’interno del mercato nazionale raggiungendo una quota del 10,8% nel mercato BEV. Ancora più rilevante la performance nel canale privati, dove Leapmotor si conferma il punto di riferimento del mercato elettrico italiano con una quota del 17,6%, conquistando la prima posizione assoluta tra tutti i brand BEV.

Sul fronte dei veicoli commerciali, Fiat Professional è al vertice del mercato a luglio e anche nei primi sette mesi dell’anno in cui registra 27.421 immatricolazioni pari al 24,6% di quota di mercato. A luglio Ducato è il furgone più venduto in Italia con 1.417 unità festeggiando così i suoi primi 45 anni di storia. Fiat Professional si impone nei 4 segmenti del mercato e in cui è presente: Ducato nei Large Van, Scudo nel Medium Van, Doblò nel Compact Van e Panda Van nel “Car Derived”. FIAT, infine, si conferma leader anche della micromobilità con Topolino che a luglio ha dominato le vendite dei quadricicli con una crescita dei volumi del 7%. La quota di mercato tra i quadricicli leggeri elettrici si è attestata al 40,3%.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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