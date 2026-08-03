Vannacci e Bardella tra i protagonisti del Forum Ambrosetti 2026

Milano, 3 ago. (askanews) – Roberto Vannacci debutta a Cernobbio. Il leader di Futuro Nazionale compare nell’elenco dei relatori della 52esima edizione dell’annuale forum Ambrosetti che si terrà a Villa d’Este dal 4 al 6 settembre. Previsto, ma in attesa di conferma, anche Volodymyr Zelensky, già protagonista del Forum Teha 2024, quando il presidente ucraino sbarcò sul Lago di Como.

Sul fronte politico internazionale, tra gli altri nomi, anche il primo ministro dell’Albania, Edi Rama, e il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. In attesa di conferma anche Ilham Aliyev, presidente della Repubblica dell’Azerbaigian. Per il governo italiano, a Cernobbio saranno presenti i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, nonchè una nutrita schiera di ministri (Giorgetti, Urso, Nordio, Pichetto, Calderone, Zangrillo, Bernini). Per le opposizioni, al momento, confermati anche: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Matteo Renzi e Angelo Bonelli.

A rappresentare Bruxelles tre Commissari europei (Fitto, Kubilius, Roswall) e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Per gli Stati Uniti, tra i relatori Jacob Helberg, Sottosegretario di Stato per gli Affari economici, e Matthew G. Whitaker, rappresentante permanente degli Usa presso la Nato.