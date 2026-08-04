Calcio, Juventus: Spalletti promuove il mercato

Roma, 4 ago. (askanews) – Luciano Spalletti promuove il mercato della Juventus. Alla vigilia dell’amichevole contro il Chelsea, in programma mercoledì 5 agosto alle 13.30, il tecnico bianconero ha parlato dei nuovi arrivi e del lavoro portato avanti dalla società, mostrando fiducia nelle scelte dei dirigenti.

“Quando arrivano calciatori con entusiasmo è sempre un vantaggio – ha spiegato Spalletti in conferenza stampa -. Li conosciamo e li abbiamo seguiti. Prima di loro ne erano arrivati altri due e hanno contribuito a rendere la squadra più forte sulla carta. Ora bisogna trovare gli equilibri, ma sono soddisfatto del lavoro della società”.

Parole positive per Kerim Alajbegovic, giovane talento inserito nel progetto bianconero: “È un profilo giovane e importante, era un pallino del direttore che lo aveva già seguito lo scorso anno”.

Apprezzamento anche per Randal Kolo Muani, tornato alla Juventus: “Tutti nello spogliatoio mi avevano parlato di un ragazzo eccezionale. Come calciatore lo conosciamo tutti”.

Spalletti ha poi confermato che il mercato della Juventus non è ancora terminato e che potrebbero arrivare nuovi rinforzi: “Conosco la qualità dei direttori perché li conosco da molto tempo. Fino a questo momento ci hanno fatto vedere la qualità del loro lavoro, quindi ho piena fiducia”.

Il tecnico ha indicato anche le necessità ancora da completare: “Sanno e sappiamo, perché abbiamo un buon rapporto, che ci sono un paio di situazioni da sistemare. Alcuni giocatori sono rimasti a casa proprio per sfruttare al meglio eventuali occasioni di mercato”. Tra gli obiettivi resta un nuovo portiere, con Guglielmo Vicario sempre tra i nomi seguiti dal club.

Infine, aggiornamenti sulle condizioni di Kenan Yildiz, reduce da un problema fisico: “Siamo molto contenti di lui. Valuteremo durante la partita e cercheremo di farlo essere a disposizione per qualche minuto. Il suo recupero è come ce lo aspettavamo”.