Carne di cane per non soffrire il caldo, la ricetta di Kim Jong-un

(Adnkronos) –

Carne di cane a tavola per non soffrire il caldo, ecco la ‘dieta di Kim Jong-un’ contro il’afa. In un’estate di temperature record anche in Corea del Nord, Pyongyang torna a promuovere il consumo di “carne dolce”, come viene chiamata nella penisola quella di cane, considerata un rimedio della tradizione e parte del “patrimonio culturale” del Paese.

Il quotidiano del Partito dei Lavoratori, Rodong Sinmun, ha pubblicato una serie di consigli per proteggersi dall’ondata di calore e ha fornito indicazioni di primo soccorso per i disturbi legati alle alte temperature, suggerendo, tra gli alimenti “altamente nutrienti” anche la “zuppa di carne di cane”, insieme al porridge di pesce e a quello di fagioli rossi.

La pietanza, conosciuta in patria come dangogi guk, è una tradizione che le autorità nordcoreane – su spinta di Kim Jong-un – hanno conservato e promosso con orgoglio, anche distinguendosi dalla vicina Corea del Sud, dove nel 2024 è stata approvata una legge che vieta l’allevamento, la macellazione, la distribuzione e la vendita di cani destinati al consumo umano, con un periodo transitorio di tre anni che terminerà nel febbraio 2027.

Intervistato da Rodong Sinmun, un medico del Pyongyang General Hospital ha avvertito che “le malattie cardiovascolari, il diabete e l’ipertiroidismo possono aggravarsi a causa dell’esaurimento da calore e del colpo di calore”. La dangogi guk è da decenni promossa dalle autorità nordcoreane come un alimento dalle proprietà benefiche, soprattutto nelle giornate più calde. “Il dangogi è popolare nel Nord, ma è un alimento costoso”, ha spiegato a This Week in Asia Ri Chol, ex diplomatico nordcoreano, secondo cui “viene consumato soprattutto nelle giornate estive più calde per aiutare a prevenire l’esaurimento da calore”. Pyongyang ha promosso e aiutato la diffusione del piatto anche attraverso ristoranti specializzati e competizioni culinarie annuali, presentandolo come parte della tradizione nazionale e come un alimento ideale per affrontare la stagione estiva.

Entrambe le Coree sono attualmente alle prese con un’ondata di caldo eccezionale: in Corea del Nord si registrano notti tropicali e temperature previste fino a 35-40 gradi in diverse aree, mentre in Corea del Sud il termometro ha superato i 40 gradi in alcune zone del sud-est. Secondo i meteorologi, il tifone Dolphin, diretto verso il Giappone, potrebbe persino contribuire a mantenere elevate le temperature, mentre due potenti “cupole di calore” che circondano la penisola coreana impedirebbero alla perturbazione di portare sollievo.