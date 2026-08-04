Conte pranza con Schlein: nessun problema personale

Roma, 4 ago. (askanews) – Con Elly Schlein non c’è “nessun

problema personale. Oggi ci siamo visti a pranzo, lo avevamo

concordato già la settimana scorsa. La dialettica politica

rimane, ma nel rispetto reciproco”. Così il leader M5s Giuseppe

Conte, intercettato dai cronisti a Montecitorio.

“Sull’Ucraina in questi giorni – ha sottolineato – ho detto

e ripetuto le stesse cose che io e il M5S diciamo da 4 anni, la

nostra posizione è sempre la stessa. Ma rispetto le posizioni del Partito democratico”.