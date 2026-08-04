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Conte pranza con Schlein: nessun problema personale

| 4 Agosto 2026 18:23 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 4 ago. (askanews) – Con Elly Schlein non c’è “nessun
problema personale. Oggi ci siamo visti a pranzo, lo avevamo
concordato già la settimana scorsa. La dialettica politica
rimane, ma nel rispetto reciproco”. Così il leader M5s Giuseppe
Conte, intercettato dai cronisti a Montecitorio.

“Sull’Ucraina in questi giorni – ha sottolineato – ho detto
e ripetuto le stesse cose che io e il M5S diciamo da 4 anni, la
nostra posizione è sempre la stessa. Ma rispetto le posizioni del Partito democratico”.

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