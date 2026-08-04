Iran rassicura: “Non cerchiamo la guerra”. Vicino accordo con Oman su traffico marittimo a Hormuz

(Adnkronos) –

L’Iran difende i suoi confini e non cerca un’espansione della guerra. Lo ha dichiarato il presidente Masoud Pezeshkian, secondo quanto riportato dai media statali. La dichiarazione di Pezeshkian giunge in un contesto di messaggi contrastanti tra Washington e Teheran: mentre il presidente statunitense Donald Trump ieri ha affermato che i colloqui con l’Iran erano già in corso, Teheran ha ufficialmente smentito le affermazioni, chiarendo che non erano previsti negoziati tra le parti.

Intanto secondo Ibrahim Razaei, membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale del parlamento iraniano, “le capacità dell’Iran e del fronte della resistenza sono maggiori rispetto al passato. Nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l’Iran”.

L’Iran e l’Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. Secondo un articolo del New York Times che cita funzionari iraniani e americani, l’accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall’Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all’Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l’accordo include “tariffe di servizio” che sarebbero utilizzate per “coprire l’impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e il personale”.

Secondo le stesse fonti iraniane, i ricavi verrebbero divisi equamente tra Iran e Oman. Un funzionario statunitense ha affermato che la versione iraniana “non è accurata” e ha dichiarato che non tutte le rotte richiederebbero l’approvazione dell’Iran e non includerebbero tariffe di transito.

L’Iran era pronto a colpire tre località in Ucraina in risposta a quello che Teheran ha definito un attacco ucraino contro una nave mercantile iraniana nel Mar Caspio la scorsa settimana. Lo ha dichiarato un alto consigliere militare della Guida Suprema Mojtaba Khamenei. In un’intervista alla televisione di stato iraniana Mohsen Rezaei ha affermato che Teheran aveva preparato una risposta, ma di averla sospesa dopo che Kiev ha affermato che l’attacco era stato accidentale, secondo quanto riportato da Press Tv.

La scorsa settimana, l’Iran ha accusato l’Ucraina di aver colpito una delle sue navi mercantili che trasportava un carico di ferro, uccidendo un membro dell’equipaggio e ferendone altri tre. Kiev ha affermato di aver effettuato attacchi con droni contro due navi russe che trasportavano materiale militare nel Mar Caspio. Le autorità iraniane avevano minacciato ritorsioni, ma le tensioni si sono allentate dopo una telefonata tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e il suo omologo ucraino, durante la quale Araghchi ha affermato che Kiev aveva assicurato a Teheran che l’attacco era stato involontario. “Anche se si è trattato di un errore, è comunque previsto un risarcimento”, ha dichiarato ieri Rezaei.