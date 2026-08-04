Marito Roccella, ritrovato il corpo di Luigi Cavallari nel lago di Vico

(Adnkronos) – E’ stato ritrovato nel lago di Vico il corpo che potrebbe essere quello del marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, che dopo un tuffo nelle acque del lago, il 27 giugno, non era più riemerso. Il corpo si trovava nell’area in cui i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno effettuato le ricerche da oltre un mese di Luigi Cavallari.

“Abbiamo ritrovato un corpo – hanno detto i vigili del fuoco all’Adnkronos – Ora saranno effettuati gli accertamenti, a partire dal Dna, e se richiesto, si effettuerà il riconoscimento da parte della moglie. Le nostre operazioni di ricerca si interromperanno a partire dal momento stesso dell’eventuale conferma che si tratta del marito della ministra Roccella”.