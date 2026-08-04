Meloni a Skuola.net: norma contro baby gang chiesta dai giovani

Roma, 4 ago. (askanews) – “Diversi i giovani che mi hanno scritto per chiedermi di fare qualcosa per non dover più convivere con la violenza delle baby gang”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su Instagram in cui riporta le sue risposte ad una intervista a Skuola.net in merito ai provvedimenti del governo per contrastare i fenomeni di violenza giovanile.

In particolare, in base alle opinioni e i commenti della community, il giudizio – si legge – sarebbe stato sostanzialmente favorevole. “Non mi sorprende, anzi, penso – spiega la premier – che dimostri una cosa molto semplice, cioè che spesso i giovani vengono raccontati in un modo che non corrisponde alla realtà. I ragazzi sono i primi a voler vivere in città sicure, uscire la sera senza paura, prendere un treno, un autobus in tranquillità, frequentare una piazza senza dover convivere con la violenza delle baby gang. Tra l’altro in diversi mi hanno scritto per chiedermi esattamente questo, è stato soprattutto da qui che sono partita quando abbiamo lavorato a questa norma”.

“Io penso – sottolinea Meloni – che si faccia un errore quando si prova a mettere in contrapposizione prevenzione e sicurezza. Questo governo lavora ovviamente ogni giorno anche sulle cause del disagio: scuola, sport, sostegno alle famiglie, lotta alla dispersione scolastica, educazione, opportunità per i giovani, lavoro e salari dignitosi, percorsi di formazione all’estero. Potrei citarne molti altri”.