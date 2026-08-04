Nissan annuncia cambiamenti ai vertici aziendali

ROMA (ITALPRESS) – Nissan Motor ha annunciato cambiamenti ai vertici aziendali, con decorrenza dal prossimo 1° ottobre.

Alfonso Albaisa, Corporate Executive, Global Design, lascerà il suo attuale incarico e ricoprirà il ruolo di consulente fino al 31 dicembre. Albaisa concluderà la propria carriera professionale per quella data. Albaisa ha dato un contributo significativo allo sviluppo dell’identità stilistica globale di Nissan e al rafforzamento della reputazione globale di Nissan nel design.

Nissan esprime il proprio sincero apprezzamento per la sua leadership, la dedizione e i contributi duraturi forniti nel corso della sua prestigiosa carriera.

Matthew Weaver, attualmente Senior Design Director, sarà nominato Corporate Executive, Global Design, assumendo l’incarico attualmente ricoperto da Albaisa. In Nissan dal 2001, Weaver ha contribuito allo sviluppo di Qashqai, Juke e di altri modelli strategici per l’Europa e il Giappone. Vanta un’ampia esperienza di leadership nell’organizzazione globale del design di Nissan, che comprende Infiniti, progetti di partnership e programmi relativi ai veicoli commerciali leggeri (LCV). Weaver riporterà direttamente al CEO Ivan Espinosa. Per assicurare una transizione graduale, Alfonso Albaisa e Matthew Weaver lavoreranno insieme fino a dicembre.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Nissan-