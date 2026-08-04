Scuola, Valditara “Al lavoro su circolare per tetto agli stranieri in classe”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando” a “una circolare che ribadisca, rafforzi, renda più efficace la direttiva già prevista che fissa un limite del 30% di stranieri in classe, in particolare con riguardo alle competenze linguistiche” che preveda che “gli uffici scolastici territoriali svolgano una azione di coordinamento al fine di distribuire gli studenti stranieri nelle varie classi e nelle scuole di vicinato per cercare di evitare una eccessiva concentrazione”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un’intervista a La Verità. “E’ evidente che occorrono anche politiche residenziali da parte degli enti locali che contrastino il formarsi di quartieri ghetto, è ovvio infatti che non possiamo mandare uno studente a studiare a diversi chilometri di distanza”, conclude.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS)