Calcio, Inter e Milan 1-1 a Perth nel primo derby di stagione

Roma, 5 ago. (askanews) – Si chiude sull’1-1 il primo derby della stagione tra Milan e Inter, disputato a Perth davanti a oltre 50mila spettatori e aperto dal commosso omaggio a Franco Baresi. Prima del fischio d’inizio le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio, mentre i giocatori rossoneri sono scesi in campo indossando il numero 6 in memoria della leggenda milanista scomparsa il 31 luglio. Al 6′ di gioco il match è stato nuovamente interrotto per un lungo applauso dell’intero stadio.

Sul piano tecnico, il Milan parte meglio, confermando il pressing alto voluto da Ruben Amorim. I rossoneri sfiorano il vantaggio al 18′ quando Musah, servito da Loftus-Cheek al termine di una bella azione corale, colpisce in pieno il palo con un destro a incrociare. In precedenza Cissè e Chukwueze avevano già creato qualche grattacapo alla difesa nerazzurra.

Con il passare dei minuti, però, l’Inter di Cristian Chivu cresce, prende il controllo del possesso e chiude in avanti il primo tempo con le occasioni di Pio Esposito e Zielinski, fermati dalle parate di Torriani.

L’avvio della ripresa conferma il momento favorevole dei nerazzurri. Al 52′ arriva il vantaggio: Lavelli lavora bene spalle alla porta, Barella apre il gioco e mette un pallone perfetto al centro dell’area dove Dimarco, lasciato colpevolmente libero, deve soltanto appoggiare in rete l’1-0.

L’Inter continua a spingere e sfiora il raddoppio con Mkhitaryan e Lavelli, trovando però un attento Torriani. Amorim cambia allora quasi tutta la squadra inserendo, tra gli altri, Leao, Modric, Gonçalo Ramos, Jashari e Nkunku. Proprio i nuovi ingressi danno nuova energia al Milan: Leao accende la manovra e Provedel, entrato nella ripresa tra i pali dell’Inter, salva su Nkunku.

All’83’ arriva l’episodio decisivo. Nkunku cade in area dopo un contrasto con Carlos Augusto e l’arbitro concede il calcio di rigore tra le proteste nerazzurre. Dal dischetto lo stesso attaccante rossonero è impeccabile e firma l’1-1 all’84’ con un destro potente sotto la traversa.

Nel finale l’Inter prova a riportarsi avanti, ma Torriani si supera ancora respingendo una conclusione angolata di Calhanoglu. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio: il primo derby dell’estate termina in parità, con indicazioni positive per entrambe le squadre. Il Milan conferma intensità e qualità nel pressing, mentre l’Inter cresce alla distanza e mostra una buona organizzazione di gioco. Un test utile per Chivu e Amorim, nel segno del ricordo di Franco Baresi.