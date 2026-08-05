Delmastro, Camera dice no a uso chat con Caroccia: in aula bagarre e proteste opposizioni

Roma, 5 ago. (askanews) – L’Aula della Camera ha detto no alla

richiesta della Procura di Roma di utilizzare le chat tra Andrea

Delmastro (Fdi) e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan

Senese. A scrutinio segreto – richiesto da Pd, Avs e M5s – i sì

alla relazione della Giunta per le autorizzazioni (contraria alla

richiesta) sono stati 206 i no 133.

La seduta, accesa fin da subito, è stata infuocata

dall’intervento del capogruppo di Fdi Galeazzo Bignami, che ha

tra l’altro attaccato l’ex presidente della Repubblica Oscar

Luigi Scalfaro.

“La proposta della Giunta di negare l’autorizzazione al sequestro

della corrispondenza dell’onorevole Delmastro Delle Vedove non

costituisce alcuna interferenza nell’attività giudiziaria, ma

rappresenta il corretto e responsabile esercizio di una

competenza che la Costituzione attribuisce espressamente alla

Camera”, ha detto nella sua relazione il deputato di

Forza Italia Pietro Pittalis, relatore di maggioranza del

dossier. Di tutt’altro avviso i due relatori di minoranza

Federico Gianassi del Pd (“Significa mettere bastoni tra le ruote

a un’indagine della magistratura che riguarda reati gravissimi”)

e la pentastellata Carla Giuliano (“Una farsa con cui la

maggioranza vuole impedire alla Procura di acquisire chat che

ritiene rilevanti in un’indagine per riciclaggio e reati

aggravati dall’agevolazione mafiosa”).

In Aula, per i 5stelle, in dichiarazione di voto interviene il

leader Giuseppe Conte che accusa Giorgia Meloni, che “non ci

mette la faccia”. “Se Meloni fosse stata qui che cosa

avrebbe detto oggi ai cittadini: cari cittadini qui oggi parliamo

di uno scudo. Lo scudo contro il carovita? Contro il crollo degli

stipendi? Contro il calo della produzione industriale? Contro il

boom delle ore di cassa integrazione? Contro il caro carburante?

No, parliamo di uno scudo degli amici di partito. Prima è stata

scudata la Santanchè, oggi Delmastro. Queste sono le priorità

rispetto ai bisogni dei cittadini”, ha detto. Quando il leader

M5s Giuseppe Conte ha terminato l’intervento i deputati e

contestualmente i senatori pentastellati – durante le

comunicazioni di Giorgetti – hanno sollevato i cellulari

inscenando un’azione simbolica di protesta e richiamando la

campagna #fuorilechat promossa in queste settimane dal Movimento

5 Stelle. Una protesta ripetuta anche al termine della seduta di

Montecitorio.

Protesta in Aula anche dei deputati Avs: al termine della

dichiarazione di voto di Elisabetta Piccolotti i deputati del suo

gruppo hanno messo una benda bianca sugli occhi. “Non è possibile

chiudere gli occhi agli italiani, non si può bendare l’Italia,

aprite la scatola in cui avete chiuso la faina Delmastro”, ha

detto Piccolotti.

“Il governo dovrebbe occuparsi dei problemi degli italiani non

dei propri. Tutte le vostre energie sono impegnate a salvare voi

stessi”, ha attaccato la segretaria Pd Elly Schlein, che ha

chiamato direttamente in causa la presidente del Consiglio. “Se

Meloni aveva detto che non avrebbe coperto più nessuno perchè sta

facendo il contrario? Consentite l’acquisizione delle

conversazioni, lasciate che emerga la verità”. “Vi chiediamo di

votare a favore dell’autorizzazione – ha concluso – di non

impedire di cercare la verità su fatti connessi alle mafie,

altrimenti non vogliamo mai più sentir nominare Paolo Borsellino

e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo perchè la

memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita

appartiene a tutti, appartiene alla Costituzione e oggi

suggerirebbe di votare tutti insieme per far fare il loro lavoro

ai magistrati nel contrasto alle mafie”.

In un’atmosfera già ‘calda’ è intervenuto, per ultimo, Bignami,

con un discorso durissimo, in cui ha tirato in ballo l’ex

presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. “E’ incredibile

che Conte pur di attaccare Meloni citi il diritto

alla difesa dei mafiosi – ha detto – quando Scarpinato chiede di

non aprire le sue chat tutti zitti, quando sono quelle di

Delmastro c’è voyerismo spiccato”. Bignami ha puntato

il dito anche contro il Pd: “Quello che dite è farina del vostro

sacco o dei mafiosi incontrati quando siete andati da Cospito al

48 bis? Avete messo Delmastro nel mirino da quando ha rivelato

quello che avete fatto con Cospito. I mafiosi hanno detto che

andrebbe fatto saltare in aria, non come accade con Ranucci o

Lavitola, per noi i mafiosi sono una minaccia seria”. E poi

l’affondo su Scalfaro. “Per noi – ha detto il capogruppo – fu una

sconfitta il fatto che Msi non riuscì a fare eleggere Paolo

Borsellino, presidente della Repubblica. La sinistra fece

eleggere Oscar Luigi Scalfaro che un anno dopo liberò 300 mafiosi

al 41 bis”. Parole che hanno suscitato la viva protesta delle

opposizioni e che hanno costretto la vicepresidente della Camera

Anna Ascani a intervenire chiedendo al meloniano “rispetto per un

presidente della Repubblica”, “non si può offendere la più alta

carica dello Stato”. Ma Bignami ha proseguito: “Scalfaro fu

eletto proprio a seguito delle dimissioni di Cossiga, presidente

della Repubblica per il quale la sinistra chiese l’impeachment”.

Per Bignami, alla ripresa della seduta, le opposizioni hanno chiesto provvedimenti: censura e sospensione. “Si scusi per aver offeso la memoria di Oscar Luigi Scalfaro oppure c’è l’art. 60 del nostro regolamento che censura con interdizione questo comportamento”, ha chiesto in Aula il vicepresidente di Avs Marco Grimaldi.