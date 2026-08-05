X
<
>

Infrastrutture, Webuild: “Ponte Genova San Giorgio simbolo di resilienza e orgoglio italiano”

| 5 Agosto 2026 00:01 | 0 commenti

Infrastrutture, Webuild: “Ponte Genova San Giorgio simbolo di resilienza e orgoglio italiano”

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Il 4 agosto 2020 veniva aperto al traffico il nuovo Ponte Genova San Giorgio, realizzato da Webuild in 15 mesi di lavoro. Lo ricorda il Gruppo in una nota, nella quale definisce l’infrastruttura “simbolo della resilienza, dell’eccellenza e dell’orgoglio italiano”.  

Oltre mille persone hanno lavorato senza sosta, giorno e notte, contribuendo alla realizzazione dell’opera con competenza e dedizione anche nei momenti più complessi. Il ponte, lungo 1.067 metri e completato in tempi record, ha restituito “futuro, connessione e speranza” alla città di Genova e all’intero Paese.  

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA