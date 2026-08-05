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Londra, 4 uomini accoltellati a Covent Garden: fermata una donna

| 5 Agosto 2026 18:02 | 0 commenti

Londra, 4 uomini accoltellati a Covent Garden: fermata una donna

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(Adnkronos) – Diverse persone sono state accoltellate a Covent Garden a Londra e una persona, una donna di 47 anni, è stata fermata. Lo riportano i media britannici.  

Secondo le notizie delle forze dell’ordine raccolte da Sky News, è accaduto tutto lungo Endell Street intorno alle 12.30 ora locale. E quattro uomini, di età compresa tra i 34 e i 52 anni, sono stati trovati sul posto della segnalazione di un accoltellamento con ferite da taglio. 

A Covent Garden, dove è scattato l’allarme per quattro uomini con ferite da taglio, gli agenti “hanno sequestrato sul posto un paio di forbici”. Lo ha reso noto la Polizia, come riporta Sky News, precisando – nonostante le indagini siano solo all’inizio – si ritiene quanto accaduto sia legato a problemi di salute mentale. 

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