Migranti, Vannacci: bloccare ingressi da rotta balcanica con barriere

Roma, 5 ago. (askanews) – “Molti hanno travisato la parola remigrazione, chiamandola deportazione, è un errore perché noi vogliamo riportare queste persone a casa loro”. Lo ha detto il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci in una conferenza stampa nella sala stampa della Camera – il primo evento del partito in questa location – dedicata ai temi dell’immigrazione e dell’energia.

“Stiamo proponendo l’attuazione di un capitolo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo” ha aggiunto e “abbiamo visto come è stato facile farlo da parte della Spagna a Ceuta e tutta la sinistra ha applaudito”.

“Il Parlamento europeo ha però bocciato provvedimenti che facevano questa proposta ma sono stati bocciati dalla sinistra e dai Popolari di cui fa parte Forza Italia…” ha sottolineato Vannacci aggiungendo che “intanto vanno bloccati gli ingressi via terra sulla rotta balcanica con uso delle forze dell’ordine, con barriere, lì il respingimento è possibile”.