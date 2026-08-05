Nissan Qashqai e-POWER conquista un titolo del Guinness World Records

ROMA (ITALPRESS) – Nissan Qashqai equipaggiato con e-POWER di terza generazione si è aggiudicato un titolo Guinness World Records per il viaggio più lungo mai compiuto da un SUV elettrificato non plug-in REEV percorrendo 1.980 km con un solo pieno di benzina da 55 litri, che ha messo in luce l’efficienza, l’affidabilità in termini di autonomia e le prestazioni reali della tecnologia e-POWER di Nissan. Il viaggio si è svolto in Colombia dal 14 al 17 luglio 2026, da Bogotà alla costa caraibica, affrontando una grande varietà di condizioni stradali, di traffico e di guida. Ogni fase della prova è stata monitorata e verificata in modo indipendente dai giudici del Guinness World Records, che hanno certificato il risultato al termine di un dettagliato processo di revisione. Questo record si aggiunge alle sfide sulla lunga distanza portate a termine con successo da Nissan Qashqai e-POWER nel Regno Unito e in Tasmania. Il riconoscimento del Guinness World Records dimostra come e-POWER garantisca costantemente efficienza, autonomia estesa e un’esperienza di guida tipica di un veicolo elettrico su diversi terreni, climi e condizioni di guida reali. Richard Candler, Nissan Corporate Executive (CE), Family, Product & Components Strategy, ha dichiarato: “Questo record dimostra ancora una volta le capacità della tecnologia e-POWER di ultima generazione, capace di offrire efficienza, raffinatezza e prestazioni di guida simili a quelle di un veicolo elettrico. Il nuovo e-POWER è stato sviluppato pensando alle reali esigenze di guida dei clienti e svolge inoltre un ruolo importante nel percorso di elettrificazione di Nissan, aiutando un numero maggiore di persone a sperimentare i vantaggi della guida elettrica, senza cambiare le proprie abitudini”. e-POWER è un propulsore pensato per offrire tutto il piacere e i vantaggi della guida elettrica, con accelerazione fluida e brillante unita a una grande silenziosità, ma senza la ricarica alla spina e con tutta la comodità quotidiana della tradizionale alimentazione a benzina. e-POWER è la rivoluzione dell’ibrido, un brevetto Nissan che rappresenta un inedito approccio alla mobilità elettrificata. Il motore 100% elettrico muove le ruote della vettura e il motore termico produce energia che tramite l’inverter va alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. A differenza degli ibridi tradizionali, nel sistema e-POWER la potenza generata dal motore termico non è mai trasmessa direttamente alle ruote.

La terza generazione di e-POWER, lanciata in Europa nel 2025 su Qashqai, è stata completamente riprogettata per esaltare tutti i punti di forza che hanno determinato il suo successo e offre minori consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa e simile a quella di un veicolo 100% elettrico, consolidando così il suo ruolo di tecnologia Nissan per facilitare la transizione verso la mobilità a zero emissioni.

Inoltre, l’ultima generazione di e-POWER è dotata dell’avanzato gruppo motopropulsore modulare 5-in-1 di Nissan, che integra motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore in un sistema integrato compatto e altamente efficiente e che in combinazione con la tecnologia di frenata rigenerativa ottimizza l’uso dell’energia.

Rispetto alla precedente generazione di e-POWER: I consumi si riducono del 12%, ora pari a 4.5 l/100km (ciclo WLTP), e si percorrono fino a 22,2 km/l; L’autonomia cresce del 13%, oltre 1.200 km con un pieno da 55 litri (ciclo WLTP); Le emissioni di CO2 si riducono del 12% e passano da 116 g/km a 102 g/km.

La rumorosità dell’abitacolo si riduce di 5.6 dB e raggiunge i livelli di un EV; La potenza in modalità Sport cresce di 15CV e raggiunge il valore di 205CV; Gli intervalli di manutenzione passano da 15.000 a 20.000 km, riducendo i costi di esercizio della vettura.

– Foto ufficio stampa Nissan –

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