Paltrinieri di bronzo nella 5 km di fondo agli Europei di Parigi, oro a Wellbrock

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri vince la medaglia di bronzo nella 5km in acque libere agli Europei di nuoto in corso a Parigi. L’azzurro chiude a 4″5 dal tedesco Florian Wellbrock che, dopo la vittoria di ieri nella 10km, completa la doppietta con il tempo di 55:40.2. Rispetto alla gara di ieri, si conferma al secondo posto anche l’ungherese David Betlehem, a +2″3.

Splendido terzo posto per Super Greg, che nell’ultimo chilometro si riaggancia al terzetto di testa superando il francese Sacha Velly (poi quarto) e quasi sogna la rimonta anche su Betlehem, che però riesce a difendersi. Chiudono al quinto e sesto posto, rispettivamente, Domenico Acerenza (+14″2) e Marcello Guidi (+14″6). Con quella di Paltrinieri l’Italia sale a quota 15 medaglie, di cui 5 ori, 4 argenti e 6 bronzi.

“È andata meglio di ieri. È stata una gara durissima, in mezzo ho fatto tanta fatica e davanti sono andati un po’ via, ma sapevo che l’ultimo tratto andavo forte. Stavo riprendendo i primi due (Wellbrock e Betlehem), non ci sono riuscito ma sono molto contento”. Così Gregorio Paltrinieri ai microfoni della Rai dopo il bronzo nella 5km in acque libere agli Europei di Parigi. “Ieri – dice tornando sul quarto posto nella 10km – ho fatto errori più da ‘persona’ che da atleta. Ci sono momenti in cui perdi un po’ di fiducia, durante la gara, e ho perso anche i punti di riferimento che mi fanno rimanere aggrappato alla gara. Oggi ho provato a resistere perché la situazione era simile e mi sono portato a casa un risultato migliore. Cosa mi lascia questa gara? Che me la posso giocare ancora – prosegue l’azzurro -. I primi due sono grandi atleti che stanno facendo la storia, il fatto di essere con loro anche in una stagione in cui non mi sono mai sentito benissimo mi rende contento, me la sono giocata in entrambe le gare”.

Infine, lo sguardo va a Los Angeles 2028: “Le risposte stanno arrivando. La 10km è la gara dove devo mettere più cose a posto, è una gara molto lunga. Ma uno deve essere cosciente dei propri punti deboli e di forza, non mi tiro fuori dai giochi perché ieri sono arrivato quarto, e questa è praticamente un’Olimpiade. C’è tempo per mettere a posto le cose e provare ad arrivare a Los Angeles”, ha concluso Paltrinieri.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).