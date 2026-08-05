Pirelli P Zero, mescole per accelerazione record per la Porsche Cayenne electric

ROMA (ITALPRESS) – Per la prima Cayenne in versione elettrica, attraverso un processo di progettazione interamente virtuale, Pirelli ha realizzato sei equipaggiamenti su misura, capaci di assecondare le diverse anime dell’auto nelle differenti stagionalità. Tra questi figurano la quinta generazione del P Zero, progettata per offrire il perfetto equilibrio tra prestazioni, efficienza e autonomia, e il P Zero R dedicato alla Cayenne Turbo ad alte prestazioni. La gamma comprende inoltre due pneumatici invernali e un pneumatico All Season. Tutti questi sono caratterizzati dalla tecnologia Elect, studiata da Pirelli per rispondere alle specifiche esigenze della trazione elettrica. Pirelli Elect è il pacchetto di tecnologie sviluppato per i veicoli elettrici e ibridi plug-in, progettato per migliorarne le prestazioni combinando bassa resistenza al rotolamento per aumentare l’autonomia e ridurre i costi di ricarica, mescole e strutture dedicate per garantire grip elevato nella gestione della coppia e supporto al peso, oltre a un miglioramento dell’usura e a una riduzione della rumorosità per un maggiore comfort acustico. La nuova Porsche Cayenne Electric stabilisce standard inediti nel segmento SUV grazie a un telaio evoluto e a sistemi di regolazione che gestiscono la coppia motrice in pochi millisecondi. Per supportare tale complessità progettuale, Pirelli ha adottato un approccio di sviluppo virtuale che ha permesso di testare tutte le variabili legate al nuovo fitment, prima ancora della realizzazione dei prototipi fisici, ottimizzando i tempi di sviluppo rispetto ai processi tradizionali. Le scelte tecniche, come l’utilizzo di mescole differenti a seconda del prodotto, degli assi e le diverse misure, sono mirate alla precisione di sterzo e alla stabilità anche in condizioni di elevato carico dinamico generato dalla trazione integrale elettrica. Uno sviluppo che ricalca la strategia di Pirelli Perfect Fit, che prevede soluzioni studiate su misura per ogni modello.

Per la Cayenne Electric, Pirelli ha sviluppato un P Zero, disponibile nelle misure 21 e 22 pollici, in due configurazioni diverse per l’asse anteriore e posteriore, per chi cerca l’equilibrio ottimale tra efficienza, performance da Porsche e sicurezza anche sul bagnato. Tre i focus di questo pneumatico: l’efficienza, ottenuta grazie a mescole a bassa resistenza al rotolamento che massimizzano l’autonomia della batteria; le prestazioni tipiche di Porsche, che consentono di affrontare manovre critiche, come il lane change ad alte velocità, senza compromettere la stabilità; e la sicurezza sul bagnato.

Oltre al P Zero, Pirelli ha studiato un P Zero R (22″, in una configurazione per l’asse anteriore e posteriore) ad hoc per esprimere il massimo potenziale prestazionale della Porsche Cayenne Electric. Pirelli ha sviluppato mescole specifiche per soddisfare i requisiti di trazione e aderenza della versione Turbo ad alte prestazioni, che accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi. Il P Zero R è dotato di una mescola Ultra High Performance sviluppata sulla base dell’ampia esperienza di Pirelli nel motorsport, in grado di offrire prestazioni vicine a quelle del semi-slick P Zero Trofeo RS. Si tratta della stessa mescola impiegata per la 911, opportunamente adattata per rispondere alle sfide poste dal maggiore peso della Cayenne Electric e dalle più elevate esigenze in termini di usura. Il bilanciamento è tarato grazie a mescole diversificate tra asse anteriore e posteriore e a una massimizzazione dell’impronta a terra, così da assicurare che la coppia istantanea dei motori elettrici si traduca in pura spinta longitudinale e che la stabilità rimanga ai massimi livelli nelle diverse fasi di guida. Questo approccio garantisce una risposta estremamente precisa e reattiva, valorizzando la dinamica del veicolo anche in presenza dell’elevata coppia. Oltre ai prodotti della famiglia P Zero, Pirelli ha sviluppato per questo modello uno Scorpion Winter 2 come equipaggiamento omologato per la stagione fredda, disponibile nelle misure 20 e 22 pollici, e un All Season, lo Scorpion MS da 20″.

– Fotop ufficio stampa Pirelli –

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