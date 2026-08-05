Suzuki supera a giugno le 240mila vetture elettrificate vendute in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2016 Suzuki ha scelto di puntare con decisione sull’elettrificazione della propria gamma, introducendo tecnologie ibride progettate per migliorare l’efficienza, ridurre consumi ed emissioni e offrire vantaggi concreti nella guida di tutti i giorni. Una strategia che, a giugno 2026, ha portato oltre 240.000 vetture elettrificate sulle strade italiane.

Sebbene nel 2016 il diesel fosse ancora una motorizzazione largamente diffusa sul mercato europeo, Suzuki ha scelto di investire nell’ibridazione con l’introduzione della tecnologia Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), una delle prime soluzioni ibride a 12V sviluppate per rendere l’elettrificazione semplice, efficiente e accessibile a un pubblico sempre più ampio.

La Suzuki Baleno è stata il primo modello a introdurre questa tecnologia, seguita poco dopo dalla Swift, il modello Suzuki più venduto al mondo con oltre 10 milioni di unità. Grazie a un sistema compatto, leggero, robusto e affidabile, la tecnologia ibrida Suzuki ha consentito di ridurre consumi ed emissioni di CO2, mantenendo inalterati i valori di praticità, affidabilità e piacere di guida che caratterizzano il marchio. L’evoluzione della gamma nasce da una filosofia progettuale che da sempre guida Suzuki: sviluppare vetture compatte, leggere ed efficienti. Ridurre il peso, mantenendo la sicurezza inalterata, significa contenere i consumi, migliorare il rendimento complessivo del veicolo e offrire una guida piacevole senza ricorrere a soluzioni complesse. Un principio “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” che continua a orientare lo sviluppo di tutte le tecnologie Suzuki.

A partire dal 2020 l’intera gamma Suzuki commercializzata in Europa e in Italia è diventata 100% elettrificata, proponendo differenti soluzioni ibride in grado di rispondere alle diverse esigenze di utilizzo. Accanto all’elettrificazione, Suzuki continua a sviluppare una delle tecnologie che più la contraddistinguono: la trazione integrale AllGrip. Disponibile con differenti configurazioni tecniche in base ai modelli della gamma, AllGrip lavora in sinergia con i sistemi elettrificati per offrire efficienza, sicurezza e controllo in ogni condizione di guida. Una competenza che fa di Suzuki uno dei principali riferimenti nel segmento delle vetture compatte a trazione integrale. Le oltre 240.000 vetture elettrificate vendute in Italia alla fine di giugno 2026 rappresentano il risultato di una strategia basata su tecnologie progettate per ridurre i consumi, contenere le emissioni e offrire una mobilità efficiente e accessibile. Tre vetture Suzuki su quattro vendute in Italia dal 2016 sono dotate di tecnologia elettrificata.

Swift Hybrid rappresenta il modello simbolo di questa strategia, con quasi 80.000 unità vendute. Seguono Ignis Hybrid (oltre 71.000 unità), Vitara Hybrid (circa 55.000 unità) e S-Cross Hybrid (quasi 29.000 unità). A queste si aggiungono Baleno Hybrid, Swace Hybrid e Across Plug-in Hybrid, che complessivamente hanno fatto registrare circa 8.000 immatricolazioni. Nel 2026 Suzuki amplia ulteriormente la propria offerta con l’arrivo della eVitara, la prima vettura 100% elettrica del marchio. La gamma comprende oggi Swift Hybrid 12V, Vitara e S-Cross Hybrid 48V, Across Plug-in Hybrid con batteria da 22,7 kWh – recentemente annunciata nella nuova generazione – e la nuova eVitara, affiancando così tecnologie differenti per rispondere a esigenze di mobilità diverse. L’elettrificazione e la trazione integrale rappresentano oggi due pilastri della strategia Suzuki. Due tecnologie sviluppate secondo un approccio orientato all’efficienza, ai bassi consumi, all’affidabilità e alla semplicità d’utilizzo, con l’obiettivo di offrire ai clienti una mobilità versatile e adatta a ogni percorso.

– Foto ufficio stampa Suzuki Italia –

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