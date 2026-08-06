Caldo estremo, ancora afa record dopo il picco di oggi: cosa succede nel weekend

(Adnkronos) –

L’afa record non allenta la sua morsa sull’Italia. Dopo il super picco previsto per oggi, giovedì 6 agosto – quando per la prima volta sarà bollino rosso in tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del ministero della Salute – venerdì 7 i capoluoghi in rosso saranno 26. Secondo l’ultimo bollettino, soltanto Bolzano scala al giallo (livello 1, di pre-allerta), mentre l’allerta resta massima (livello 3, indice di possibili rischi per la salute della popolazione generale) ad Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Nella giornata di oggi, mercoledì 5 agosto, i bollini rossi sono 25. Messina e Reggio Calabria sono arancioni: livello 2, con pericoli per la salute dei fragili.

Ancora temperature da record, dunque, per tutto il prossimo weekend, anche se qualcosa potrebbe cambiare lunedì sulle regioni del Nord Italia, dove è in arrivo un break temporalesco. E’, infatti, atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata, della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all’espansione dell’anticiclone africano. Al Sud, invece, il caldo resterà intenso almeno fino a Ferragosto, con condizioni di afa persistente. Un graduale calo termico potrebbe arrivare soltanto dal 17-18 agosto.