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Milano, si dà fuoco nella sua auto: è gravissimo

| 6 Agosto 2026 11:02 | 0 commenti

Milano, si dà fuoco nella sua auto: è gravissimo

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Un uomo si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco all’interno della sua auto, sembra per una questione sentimentale. E’ accaduto nella notte a Cinisello Balsamo, Milano, e sono stati i vigili del fuoco a trovare il corpo ustionato dell’uomo a terra vicino all’auto. L’uomo ha riportato ustioni gravissime ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso. Sono i carabinieri di Sesto San Giovanni a svolgere gli accertamenti per chiarire l’accaduto.  

 

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