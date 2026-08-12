X
<
>

Cina, a luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%

| 12 Agosto 2026 21:05 | 0 commenti

Cina, a luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi sette mesi ha superato il 50%. E’ quanto mostrano i dati del settore diffusi oggi.
Nel solo mese di luglio, la produzione e le vendite di NEV hanno superato rispettivamente 1,57 milioni e 1,56 milioni di unità, con aumenti su base annua del 26,8% e del 23,7%, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA