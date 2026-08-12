Eav, Diamantini “Qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni”

NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l’attività di Eav si è concentrata proprio sulla rete flegrea. “Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a due gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto”, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell’Ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea.

Il tema della sicurezza è uno dei punti centrali del nuovo corso avviato da Diamantini, alla guida di Eav dal 14 luglio scorso. “A settembre potenzieremo sicurezza e security: maggiori investimenti per una configurazione diversa e più persone dedicate – spiega l’amministratore unico -. Aumenteremo considerevolmente gli investimenti in sicurezza e security sui treni, nelle stazioni, nei siti di manutenzione e di sosta notturna dei treni”.

Parallelamente, la società punta a incrementare il numero dei convogli disponibili. “Stiamo recuperando un ritardo nella consegna dei treni e lavoriamo per accelerare i tempi di autorizzazione alla messa in esercizio di più treni», sottolinea Diamantini, che spiega: “Abbiamo accelerato anche sui tempi di messa in circolazione di più convogli già a partire da settembre, per assicurare un miglior servizio ai nostri clienti”.

Tra le novità in programma c’è anche una revisione dell’offerta sulla linea Napoli-Sorrento. “Tra settembre e ottobre ci sarà un cambio di orario. E’ un’altra importante novità per migliorare il trasporto dei pendolari”, sottolinea l’amministratore unico, che annuncia inoltre un programma di interventi sulle infrastrutture. “Ci focalizzeremo su un piano di interventi infrastrutturali, anche in campo tecnologico, che migliorerà la fruizione del trasporto ferroviario”.

Il rilancio passa, secondo Diamantini, anche da una trasformazione dell’organizzazione interna. “Nuova organizzazione, cambiamenti nell’organigramma e soprattutto un nuovo modello di governance», sintetizza. Tra le prime modifiche c’è la costituzione del “Ceo Office”, struttura alle dirette dipendenze dell’amministratore unico. “L’Ufficio del Ceo è stato costituito per ottimizzare l’interazione fra i dirigenti di prima linea e l’amministratore e per fare in modo che tutti arrivino più preparati al board che teniamo ogni settimana”, spiega.

E’ stata inoltre eliminata la Direzione generale e la Direzione operativa centrale, mentre le responsabilità sulla sicurezza dell’esercizio ferroviario sono state attribuite alla Direzione infrastruttura e alla Direzione trasporto ferroviario. Altre competenze, tra cui investimenti, controllo di gestione, sustainability, innovation & research, sono state redistribuite all’interno della nuova struttura organizzativa.

“Ci sarà una riorganizzazione delle responsabilità ancora più ampia”, assicura Diamantini, indicando nell’assetto organizzativo uno degli strumenti per rendere più efficace la gestione dell’azienda.

Sul fronte operativo è stata introdotta, dal 6 agosto, anche una reperibilità dei dirigenti tecnici dalle 5 alle 23. “I dirigenti dell’operation ora hanno una reperibilità per scendere in sala operativa quando c’è un’emergenza, come un treno fermo, uno scambio rotto, un incidente o un incendio”, spiega l’amministratore unico. “Ci sarà sempre un dirigente che avrà la responsabilità piena della messa a terra delle procedure di emergenza”.

Tra gli obiettivi del nuovo corso c’è anche il recupero del rapporto con l’utenza e il rafforzamento dell’identità aziendale. “Stiamo mettendo in atto azioni per rafforzare il senso di appartenenza e il rapporto con il cliente, elementi fondamentali per l’irrobustimento della credibilità e dell’immagine aziendale», dice Diamantini.

In questa direzione si inseriscono anche le disposizioni sull’utilizzo dei social network, le nuove regole sull’abbigliamento del personale e una maggiore attenzione alle attività nelle officine. “Sono interventi che mirano a rafforzare il senso di appartenenza di chi lavora in Eav, ma non solo. La finalità è anche quella di migliorare il rapporto con il cliente, che oggi va recuperato, insieme alla reputation aziendale”, sottolinea.

Un altro capitolo riguarda il decoro dei convogli. “Abbiamo iniziato un test di revisione del decoro: dai graffiti al lavaggio esterno dei treni, che da anni si lavavano solo quando pioveva”, racconta Diamantini. “Ripristineremo anche le attività di decoro interno dei vagoni, a vantaggio dei passeggeri, e rinforzeremo la manutenzione degli impianti”.

Il percorso di cambiamento dovrebbe infine interessare anche l’immagine delle linee. “Ridisegneremo un nuovo brand per ottimizzare l’identity sia della linea Vesuviana, sia delle linee flegree”, conclude Diamantini.

– Foto ufficio stampa LongTermValue –

(ITALPRESS).