Far west a Milano, rissa con spranghe e bottiglie in centro: caos tra le auto

(Adnkronos) –

Scene di violenza e Far West nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia compresa tra i Bastioni e viale Vittorio Veneto. Una decina di persone, tra cui una donna in evidente stato di alterazione, si è affrontata attorno alle 12.30 in strada, tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in Viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi, e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e i turisti lungo il viale (VIDEO).

Una scena particolarmente pericolosa, perché lo scontro si è consumato in piena mattinata e in mezzo al traffico. Le persone coinvolte si sono inseguite, picchiandosi, da una parte all’altra della carreggiata, tra i suoni dei clacson, con diverse vetture costrette anche a frenare bruscamente per evitare di essere coinvolte o di investire qualcuno. Le bottiglie e gli oggetti lanciati hanno attraversato la strada, mentre la rissa si è spostata a più riprese verso l’ingresso dei Giardini Montanelli. A quel punto sono arrivate le forze dell’ordine: alcuni carabinieri sono scesi in strada, e hanno inseguito i partecipanti alla rissa per placarla. La situazione è rientrata dopo una decina di minuti.